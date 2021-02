Como impacta la calificación de riesgo perspectiva negativa

La agencia de calificaciones Moody's degradó el viernes pasado la perspectiva de la calificación de El Salvador a negativa y dejó su nota en B3, es decir "altamente especulativa". La Agencia señalaba el alto endeudamiento y las necesidades altas de financiamiento, además que aún no hay una definición de cómo podrá cambiarse esta situación.

Usted se podría preguntar: "¿en qué me afecta a mí la nota del país?". Y pareciera que este es un tema macroeconómico que solo le concierne a los economistas, tenedores de bonos, y financieros; pero afecta a todos los salvadoreños por igual.

La economista e investigadora de la Universidad de El Salvador, Karla Guzmán, señala que afecta a las familias y también a las empresas en varios frentes.

El primero de ellos es que al haber una mala calificación, como la que tiene el país (con riesgo a que caiga aún más) el financiamiento que tiene que obtener el gobierno se vuelve más caro. Al tener que pagar más intereses, la deuda del gobierno crece y ese dinero lo "tendremos que pagar todos", ya que la gran parte de los ingresos del Estado son con base en los impuestos.

Y si hay necesidad de más ingresos, un incremento de impuestos (que puede ser al IVA o la creación de nuevos impuestos) es lo más probable, explica.

Por otra parte, impacta también en los créditos bancarios (ya sean de viviendas, para vehículos, de estudio o de consumo), porque los bancos, al estar en un país más riesgoso, obtienen financiamiento a tasas de interés más altas y esas tasas son trasladadas a los consumidores, sobre todo aquellas a plazos más largos o los nuevos créditos, explica Guzmán.

Carolina Alas de Franco, analista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) agrega además que esas altas tasas de interés vuelven el dinero más caro y eso hace que los que estaban dispuestos a invertir con proyectos en el país, detengan sus obras o evalúan hacerlas más adelante, mientras hay menos proyectos, esto implica también menos puestos de trabajo.

Por otra parte, como el Gobierno tiene que pagar más intereses por el dinero que presta afuera (que es más del 60 % de la deuda total) esos recursos dejan de estar disponibles para hacer obras sociales y tienen que irse para pagar intereses. Solo este año el país tendrá que pagar $95 millones en intereses por un crédito de $1,000 millones, y así lo hará hasta 2052 que se venza ese bono. ¿Quién lo pagará? todos.

1- ¿Qué es una calificación?

Una calificación de riesgo es una nota donde se evalúa la capacidad de una entidad, en este caso un país, para cumplir con los pagos y compromisos financieros. Esta nota es utilizada por los inversionistas para decidir invertir en un instrumento, como por ejemplo, los bonos estatales del gobierno salvadoreño. Entre más baja es la nota del país más altos son los intereses que se pagan por los bonos. A diciembre de 2020 el 61.8 % de la deuda estatal estaba en manos de inversionistas. Del total de deuda, $7,658.1 millones son deuda externa en bonos. El Salvador ha pagado una tasa promedio de 7.65 % por bonos a 30 años, el año pasado pagó a 9.5 % a 32 años plazo.

2- Tipos de Nota

Las agencias calificadoras que evalúan al país son Standar & Poor's, Fitch y Moody's, cada una de ellas tiene escalas de calificación diferentes, al igual que variables que toman en cuenta para definir una nota. Ven variables económicas y fiscales, políticas, sociales y cada una de ellas tiene un peso a la hora definir la calificación. Las calificaciones van desde AAA como la máxima nota que puede tener un país y pueden llegar (dependiendo la calificadora) hasta C o DDD (la nota más baja). Igualmente califican la deuda a corto y a largo plazo. Y definen cuando hay un “default” o un impago.

3- Situación en El Salvador

La última calificadora que evaluó al país fue Moody's que mantuvo la nota B3 que el país tenía y que implica “altamente especulativo” pero cambió la perspectiva a “negativa”, eso implica según las mismas definiciones de Moody's que es “una opinión del probable rumbo de la calificación de un emisor en el mediano plazo”. El Salvador se encuentra con notas con lo que los analistas llaman con “alto riesgo de impago”. Standar&Poor's la mantiene en B- con perspectiva estable, su última evaluación fue en abril del año pasado; mientras que Fitch también mantiene la nota de B- con perspectiva negativa.

4- Más deuda estatal

El hecho de pagar más intereses implica más deuda estatal. Y en El Salvador la deuda ya es alta, sobrepasando el 94 % del Producto Interno Bruto (PIB). Las proyecciones indican que este año será aún mayor y que podría sobrepasar el 100 % del PIB. Las calificadoras ya advierten sobre este punto, señalando que es insostenible a largo plazo, y hay que tomar medidas. Esas medidas son un “ajuste fiscal” que implica o subir impuestos, o bajar gastos, señala la economista e investigadora de la Universidad de El Salvador, Karla Guzmán. Y para algunos analistas, se tendrán que tomar las dos medidas que no son nada populares, por eso insisten en que muchas de estas se harán hasta después de pasar las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, cuando el presidente espera tener mayoría de diputados de la Asamblea.

5- Menos obras sociales

La alta deuda implica que los recursos que el Estado tenía destinados para programas sociales y servicios para los ciudadanos, se van a tener que desviar para pagar tasas de interés y capital, explica la economista Carolina Alas de Franco, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social (FUSADES). El menor gasto social afecta directamente a las familias, reitera la economista Karla Guzmán, porque los proyectos sociales van para los más vulnerables.

6- Tasas de interés más altas

Esto también incide en las tasas de interés bancarias. Las economistas señalan que esa tasa de interés, tiene ramificaciones por estar en un país más riesgoso van a tener que pagar una tasa de interés más alta y eso se traslada a los consumidores para créditos nuevos y para aquellos que tengan préstamos con una tasa de interés variable. Por otra parte, los bancos que están en el mercado local son los que adquieren la deuda a corto plazo del país y los bancos se están exponiendo cada vez más. “Los bancos locales necesitarían la aprobación de sus empresas matrices para aumentar aún más su exposición a la deuda pública”, señalaba Moody's.

7- Impacto generalizado

Además, para los que no tienen crédito también les afecta porque eso es parte de lo que evalúan los inversionistas, el costo del dinero para invertir y realizar un proyecto, y si es muy caro no lo hacen, por ende no generan empleos. “Quita recursos a programas sociales, porque su crédito va a estar más caro y porque no se genera empleo”, aclara Alas de Franco.

8- De picada

El Salvador ha ido cayendo en sus calificaciones de riesgo, en 2009 tenía Baa3, pero incluso cayó en 2017 en “impago selectivo” a Caa1. Hoy se espera que se den cambios que dependerán en gran medida de las acciones que la administración Bukele tomará. Si el país logra un acuerdo fiscal y pone buen rumbo a las finanzas públicas, con transparencia, posiblemente no existan más degradaciones de notas, pero si no se podría volver a niveles de hace 4 años. Porque para algunos ya existieron impagos al Ejecutivo no haber pagado el FODES a las alcaldías y haber retenido el pago de empleados públicos de la Asamblea, el Órgano Judicial, entre otros.