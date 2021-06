Economía Cómo mejorar las cadenas de suministro de vacunas y equipos médicos Cadenas de suministro, cuellos de botella y fabricación "justo a tiempo": lo que salió bien y mal durante la pandemia. Por The Conversation Enlace copiado

Cuando Reino Unido sufrió el primer embate del coronavirus, yo no podía apartar la mirada de las estanterías vacías del supermercado de mi barrio, vacías debido a que la gente estaba haciendo acopio de bienes. Había leído cosas sobre las "compras de pánico" en otros países, pero no estaba preparada para presenciar esas escenas. Aquellas estanterías vacías se convirtieron en un recuerdo permanente de hasta qué punto la gente se asustó por el impacto de la covid-19, por el confinamiento y por el temor de no poder alimentarse a sí mismas y a sus familias mientras estuvieran encerradas en casa. En lo primero que pensé fue en una plaga bíblica de langostas. Era como si un enjambre hubiera irrumpido en la tienda y hubiera arrasado con todos los productos básicos de la compra familiar: harina, pasta, pan, rollos de papel higiénico y otros productos esenciales. Otros recordatorios de la pandemia del coronavirus aún más visibles y tangibles fueron los frascos de gel desinfectante, la nueva experiencia de llevar mascarillas y el mantenimiento de la distancia social. Era nuestra obligación social y nuestra responsabilidad en la lucha contra el virus, y con ello conseguíamos reducir las tasas de contagios y de ingresos hospitalarios. Haciendo una cola para comprar comida con mi hijo de trece años, mientras los clientes recibían instrucciones para entrar y salir de la tienda, él se fijó en la fila que se extendía a lo largo de todo el aparcamiento, en la distancia que los empleados trataban mantener, en las cestas y carritos higienizados y en las mascarillas que llevábamos todos. Me preguntó si alguna vez había visto algo así antes. Le contesté que no, y que esperaba no tener que volver a verlo. Mientras que los geles desinfectantes y las mascarillas se vieron como esenciales y se hicieron obligatorios, el personal del comercio minorista tuvo que pelear para hacerse con equipos de protección individual (los EPI). Este problema también se hizo patente para los trabajadores sanitarios de primera línea de los hospitales y para los cuidadores que acudían a los domicilios de las personas mayores. La escasez de personal en los distintos sectores fue consecuencia de la escasa disponibilidad de EPI, pero también influyó que muchos trabajadores tuvieron que autoconfinarse tras resultar contagiados. Orlowski Designs LLC/Shutterstock El miedo relacionado con la disponibilidad de alimentos y otros productos básicos era generalizado, y se daba también frente al acceso a la atención médica. También preocupaba que los hospitales no tuvieran suficiente personal y equipos EPI, medicinas, respiradores, oxígeno y vacunas para tratar adecuadamente a los enfermos de covid-19 (y el resto de urgencias médicas).

En India, hace poco, la escasez de oxígeno perjudicó gravemente los cuidados que los servicios de emergencias pudieron prestar a los pacientes de covid-19, y las camas de cuidados intensivos eran muy limitadas. Fueron surgiendo salas de aislamiento en vagones de tren a medida que en los hospitales se agotaba el espacio para atender a los pacientes.

Estudio las cadenas de suministros y la operativa sanitaria, y nunca había presenciado el fenómeno que se lleva produciendo entre 2020 y 2021. Y dado que a escala global se está llevando a cabo una de las mayores campañas de vacunación de la historia, también existe temor sobre el suministro de vacunas. Se ha considerado que los programas de inmunización son la salida a la pandemia, el modo de devolver a las sociedades y a las economías al punto en el que estaban. Pero el aumento de la demanda en un marco temporal tan reducido no tiene precedentes.

Rupturas de la cadena de suministros

Las interrupciones de las cadenas de suministros que provocaron la escasez de ciertos productos ya habían ocurrido en el pasado, pero el debate está en qué lecciones extraeremos de esta experiencia y en cómo cambiaremos nuestros métodos en consecuencia.

Fui la responsable de las cadenas de suministros de la farmacia de un gran hospital universitario a comienzos de la década de los 2000. Cosas como la escasez de ciertas medicinas o el tener que volver a pedir un producto por cuestiones relacionadas con su calidad eran muy habituales. Recibíamos alertas de organismos regionales y nacionales y tomábamos medidas para encontrar el lote afectado y, o bien devolverlo, o bien contactar con el proveedor para pedirle más stock. Los sistemas estaban siempre a punto para resolver adecuadamente estas cuestiones.

De vuelta a 2020, las mismas prácticas siguen vigentes, pero existen factores que han aumentado enormemente la frecuencia y la magnitud de este tipo de problemas. La globalización de las cadenas de suministros, el crecimiento de la importancia de estas dentro del sector farmacéutico, la gran expansión del mercado de los medicamentos genéricos (en el que estos ya no están sujetos a una patente y pueden ser producidos por otras empresas) que ha provocado que se trabaje con grandes volúmenes de medicamentos de bajo coste, como el paracetamol… Todo ello ha incrementado la complejidad de las cadenas de suministro farmacéuticas. A esto habría que añadirle, además, nuevos tratados comerciales (como los derivados del Brexit), la entrada en barrena del buque Ever Given en el canal de Suez (que implicó retrasos en las entregas) y, por supuesto, la pandemia. Tantos sucesos de tan alto impacto y que tienen la capacidad de disparar los riesgos, y todos ellos ocurridos en un mismo año, han provocado el caos en el suministro de medicamentos y de equipo asociado.

Los problemas que afectan a las cadenas de suministros son estructurales. La pandemia ha afectado a todas las cadenas, por lo que se han registrado interrupciones a gran escala en el suministro de productos esenciales para la actividad económica. Esto incluye medicamentos, madera, ropa o semiconductores para ordenadores y dispositivos electrónicos. En Estados Unidos, el deterioro del “industrial commons” (la capacidad nacional para producir bienes consumidos en el país) se ha considerado una de las razones de los citados problemas de las cadenas de suministros. Estados Unidos invocó la Ley de Defensa de la Producción para impulsar e impedir la deslocalización de la producción de vacunas, y con ello contribuir al esfuerzo nacional de vacunación contra la covid-19.

Unas premisas de producción industrial cada vez más flexibles y las prácticas just in time adoptadas por los productores (comprar las materias necesarias con el tiempo justo para elaborar el producto final, con el fin de evitar acumular stocks) han hecho que las empresas tengan stocks limitados para responder a un incremento de la demanda. Esto explica que durante un tiempo no hubiera rollos de papel higiénico en las estanterías de los supermercados. Tanto en la operativa de los hospitales como en otro tipo de operaciones del sector sanitario, la capacidad de acumular stocks viene determinada por las instalaciones de almacenamiento, cuyo espacio puede ser limitado, y por la confianza en que se producirán muchas entregas diarias para mantener los niveles de stock. Esto no suele causar problemas cuando la demanda del producto se mantiene relativamente estable. Sin embargo, la pandemia ha provocado un enorme aumento de la demanda a nivel global de muchos productos sanitarios, lo que en su momento explicó su escasez generalizada.

Hay una serie de prácticas que durante décadas fueron consideradas prudentes, como por ejemplo evitar que los activos estén vinculados a los stocks, o la generación de grandes cantidades de residuos, que sin embargo ya no son eficaces en el escenario actual. Si a esto le añadimos una globalización creciente y unas cadenas de suministros que tienden a ser más largas, y que además implican a un gran número de actores en muchos países, podría decirse que todo ello ha aumentado los puntos de vulnerabilidad.

La pregunta que debería plantearse es qué hemos aprendido de otras epidemias, pandemias y programas de vacunación. Desde una perspectiva médica, hay una serie de lecciones clave relacionadas con la investigación científica, la comunicación, la cooperación y la ética. Así, saber cuándo se debe compartir la información (cuándo, cómo y a través de quién) y en qué evidencias científicas se apoya; el trabajo en equipo (lo que implica a políticos, autoridades sanitarias, médicos, científicos y medios de comunicación), que debe enfocarse a facilitar la realización de todos estos procesos, y de llevarlos a cabo de la forma más ética posible.

El aumento de la demanda de EPI en Reino Unido ya fue prevista por el Ejercicio Cygnus, pero sus recomendaciones no fueron puestas en práctica al principio de la pandemia. El Ejercicio Cygnus fue un simulacro de la gestión de un brote de gripe en su punto álgido. Se realizó en 2016, a modo de un juego de guerra, y tenía como objetivo evaluar la capacidad de respuesta del país frente a una pandemia.

Las conclusiones del ejercicio apuntaron a que Reino Unido no estaba lo suficientemente preparado para afrontar las demandas extremas que implicaba una pandemia. Entre los ámbitos clave que mayor preocupación despertaron se incluía la falta de planes integrales de nivel táctico y la ausencia de previsiones para cubrir las demandas de cuidado social. El informe señalaba cuatro ámbitos de “aprendizaje clave” y otras 22 “lecciones identificadas”, que se enviaron al Gobierno como recomendaciones. Se mencionaba la necesidad de acumular stocks de EPI y de respiradores.