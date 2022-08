Cómo prepararse en caso de una recesión en Estados Unidos

Si cree que la recesión podría desestabilizar sus finanzas, un conjunto de expertos desglosan algunas medidas preventivas que puede tomar en cuenta ante la incertidumbre actual.

El precio de la gasolina, comida y el alquiler están subiendo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado su tasa de interés al nivel más alto desde el 2018.

La economía de Estados Unidos se contrajo dos trimestres consecutivos y los expertos están divididos sobre el pronóstico de una posible recesión. Lo que sí está claro es que la incertidumbre económica no se acabará pronto.

Sin embargo, existen algunas medidas que puede tomar con anticipación en caso de que nos encontremos en una situación económica más grave.

Yiming Ma, docente en la Universidad de Columbia, dice que la pregunta sobre la recesión no es si va a suceder o no, sino cuándo ocurrirá. Las personas deben de prepararse, pero no entrar en pánico, dijo.

"Históricamente, la economía siempre sube y baja", dijo Ma. "Es algo qué simplemente ocurre, es como tener gripe".

Pero el sistema inmunológico de algunos les permite recuperarse más rápido que a otros, añadió. Si cree que la recesión podría desestabilizar sus finanzas, un conjunto de expertos desglosan algunas medidas preventivas que puede tomar en cuenta ante la incertidumbre actual.