¿Cómo volverse rico? Estas son las claves del famoso magnate Warren Buffett

Por lo que han demostrado los grandes magnates del mundo, parece ser que, después de llegar al "Olimpo" financiero, el siguiente paso es darles "un empujoncito" a todos los que vienen detrás.

En esta oportunidad los secretos financieros provienen del popular "Oráculo de Omaha", el sexto hombre más rico del mundo, según el último ranking de "Forbes", el estadounidense Warren Buffett.

Este hombre, de 91 años, goza de tener en sus bolsillos una fortuna de más de 100 billones de dólares.

De ahí que, en cada evento o entrevista que participa, Buffett cuente los detalles con los que montó lo que en la actualidad es Berkshire Hathaway, un conglomerado de más de 60 empresas entre las que sobresalen las populares ‘Duracell’ y ‘Dairy Queen’.

Conozca los siete principios fundamentales que ha referenciado en algunas oportunidades este millonario quien, tras comenzar comprando acciones cuando tan solo tenía 11 años, puede decir que tiene asegurado el futuro de más de siete de sus generaciones.

1. La mejor inversión es usted mismo

Aunque parezca una frase salida de alguna conferencia frágil y convencional, Buffett le da un respaldo importante a la idea del autocuidado en el desarrollo personal y financiero.

Según dijo el magnate, en una entrevista de 2019 con el portal financiero de ‘Yahoo’, “de lejos, la mejor inversión que puede hacer es en usted mismo”.

El multimillonario, también conocido por su filantropía, hizo hincapié en ese diálogo en que las personas deberían cuidar su salud corporal y mental por encima de todas las cosas.

Él destacó la trascendencia de adquirir habilidades en comunicación oral y escrita. Eso que los reclutadores laborales podrían integrar dentro de las ‘habilidades blandas’.

“Obtienes exactamente una mente y un cuerpo en este mundo y no puedes empezar a cuidarlo cuando tienes 50 años. Para ese momento estarás oxidado si no has hecho nada”, concluyó Buffet al respecto.

2. Pensar a largo plazo

Si bien la mayoría de personas suele dejarse llevar ‘por la emoción del momento’ al invertir en negocios que parecen milagrosos, el llamado del magnate es a mantener la calma y pensar las inversiones siempre a futuro.

Buffet aconseja depositar los ingresos en empresas o negocios que tengan tradición en el mercado financiero.

Bajo esa lógica podría ser más viable recibir, con el paso del tiempo, mejores dividendos de los que quizás surjan de una inversión más inmediatista.

“Si no está dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera piense en poseerla durante 10 minutos”, escribió en una carta que le dedicó a los accionistas de sus empresas a finales del siglo XX.

3. Invertir en negocios que conozca

Por consejo o idea ajena, muchos resultan inmersos en negocios que, por más que se proyecten con éxito, nunca terminan en buen puerto por el desconocimiento del sector.

De tal forma, Buffet ha repetido en varias oportunidades una sentencia que, prácticamente, es uno de sus aforismos: "Nunca invierta en un negocio que no pueda entender".

Si su idea es destinar dinero en algún proyecto que pinte muy prometedor, lo primero que debería hacer es comprender a ciencia cierta en qué se está metiendo.

4. Siempre tenga algo de efectivo "a la mano"

A pesar de que en estos tiempos la mayoría de recomendaciones de los ‘gurús digitales’ apuntan a que es mejor utilizar tarjetas de débito o crédito, la sugerencia de Buffet es reservar una buena cantidad de dinero en efectivo.

En el informe anual de su conglomerado empresarial, en 2014, el magnate recordó que tenía al menos 20 mil millones de dólares en billetes.

Su pensamiento parece asemejarse mucho a quienes optan por el dinero físico gracias a que ‘lo pueden ver’ pues, según dijo en ese entonces, “el efectivo es para un negocio como el oxígeno para un individuo: nunca pensamos en él cuándo está presente, solo lo recordamos cuando está ausente".

Aunque han pasado casi siete años desde que afirmó tener ‘el respaldo bajo el colchón’, para ese entonces el dinero plástico y el digital ya tenía una acogida considerable. Hoy parece ser mayor.

5. Casarse con la persona adecuada

Otra de las grandes claves que suele reiterar Warren Buffet es la necesidad de rodearse bien.

Bajo esa lógica, el magnate ha apuntado a que las personas interactúen con gente a la que quisieran parecerse pues lo más seguro es que sus caminos se crucen de forma reiterada.

De toda esa lista de contactos, en la que sobresalen amigos y compañeros de trabajo, el multimillonario resalta la importancia de entablar matrimonio con alguien que inspire y contagie buena energía. En caso de querer formar una unidad matrimonial, por supuesto.

“Debes asociarte con personas que son el tipo de persona que te gustaría ser, pues te moverás en esa dirección”, dijo durante un foro en la Universidad de Columbia, en 2017.

6. El dinero no lo es todo

Podría parecer irrisorio para algunos que uno de los hombres más ricos del mundo diga que el dinero no es lo más importante. Sin embargo, detrás de los holgados bolsillos también pululan sentimientos desinteresados.

En una charla que mantuvo en una Universidad de su local Omaha, en Nebraska, el magnate aseguró que el amor es esencial para el éxito en la vida.

“Lo increíble del amor es que no puedes deshacerte de él. Si intentas regalarlo, terminas con el doble, pero si intentas retenerlo, desaparece. Es una situación extraordinaria, donde las personas que simplemente lo empujan, lo recuperan diez veces”, aseguró.

Que algunos se ‘enamoren’ del dinero ya es otra cosa.

7. Mantener el rumbo

No es un secreto que el afán por obtener resultados muy pronto puede llegar a afectar gravemente la estabilidad financiera de los inversores. Todo empeorado, claro está, por la suprema volatilidad de la mayoría de mercados.

En ese sentido, la recomendación de Buffett es mantener la serenidad en todo momento pues, de acuerdo con una carta que dirigió a sus accionistas en 2018, “aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas”.