Compras tendrán que ceñirse a las reglas de UNAC

La reforma al decreto 593, con el que se avaló la emergencia nacional a raíz de la pandemia de COVID-19, dejó en manos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) emitir una serie de lineamientos para ejecutar las compras públicas relacionadas con la enfermedad.

Esta semana, los diputados aprobaron que se modificara el artículo 13 del mencionado decreto. De esta manera se introdujo un nuevo artículo en el que autoriza "la aplicación de lineamientos específicos para compras de emergencia (...) a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención a la pandemia de COVID-19".

El artículo 13 derogado, decía que "autorízase al Órgano Ejecutivo y a las municipalidades a realizar contrataciones directas según lo dispuesto en el artículo 72 literal B de la LACAP, únicamente a efectos de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, contención y atención a la pandemia o COVID-19".

Según el decreto 606, se dejó la alternativa de realizar compras directas a las alcaldías, de acuerdo con el art. 72 inciso B de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La UNAC publicó esta semana un documento que contiene dichos lineamientos. Según el procedimiento, la máxima autoridad de cada institución deberá emitir un acuerdo razonado de carácter general habilitado para los procesos de compra directa que necesiten para atender la emergencia.

El documento dice que se podrá designar a otra institución como "compradora designada", sin embargo, la responsable será la unidad solicitante del bien, obra o servicio. Para que esto surta efecto debe de haberse firmado un acuerdo interinstitucional. La fuente de recursos debe ser identificada por la institución que haya pedido la compra.

La institución que requiera la compra deberá identificar la necesidad relacionada con la emergencia, establecer las condiciones y especificaciones técnicas, designar al administrador de la orden de compra, entre otras.

También se tiene que realizar un sondeo de mercado para determinar si hay ofertantes idóneos, tanto en el país como en el extranjero; además, se podrá verificar en el banco de proveedores o en listados divulgados por organismos internacionales.

Las cotizaciones se podrán recibir de forma física o por vía electrónica. El proveedor deberá hacer constar por escrito que su información es veraz, que no está inhabilitado para ofertar y que será responsable en caso de incumplir lo pactado. Sin embargo, dice el documento, la institución no requerirá lo anterior en función de "tiempos, escasez de proveedores en el mercado, a efecto de no poner en riesgo la atención a la pandemia".