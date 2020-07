Conductores dejarán de pagar desde este martes los $0.10 por galón de combustible para subsidio de transporte público

A partir de este martes, las gasolineras del país dejarán de recargar los $0.10 por galón del impuesto con el que se financia el subsidio al transporte público de pasajeros. La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros que avalaba la contribución al transporte (COTRANS), que da soporte jurídico a dicho cobro, venció el pasado 30 de junio, pero el impuesto se había seguido aplicando.

Fuentes del sector de hidrocarburos explicaron que el Ministerio de Economía (MINEC) envió este lunes al mediodía una carta en la que anunciaban la suspensión del cobro del impuesto, conocido como el COTRANS. "Esto ha generado mucha incertidumbre. Es hasta hoy que nos comunican la suspensión, y nuestros clientes pensarán que fuimos nosotros quienes seguimos cobrando porque así lo queríamos, pero debíamos esperar las indicaciones de Hidrocarburos y Minas (dependencia del MINEC)", dijo una de las fuentes.

Esta ley se aprobó por primera vez en 2007, para crear la contribución especial con la que se obtienen los fondos para el subsidio que se entrega a los buses y microbuses del transporte colectivo. Pese a que era una ley transitoria, ha sido objeto de prórrogas sucesivas, la última de las cuales fue avalada por la Asamblea Legislativa a finales de 2019, pero solo para un periodo de seis meses, que finalizaron el pasado 30 de junio.

Sin una nueva prórroga, que debe ser aprobada por los diputados, el cobro de los $0.10 se queda sin respaldo legal. "Los clientes que ya nos habían hecho pedidos el fin de semana nos están reclamando la devolución de los $0.10 por galón, como si la decisión fuera retroactiva", dijo otra de las fuentes.

"Dado que la Ley 'Transitoria' del Subsidio al Transporte ya feneció y era quien daba legalidad al cobro del impuesto de CONTRANS ($0.10 por cada galón de combustible), los usuarios no estamos obligados a pagar ese impuesto a menos que se apruebe una nueva ley que lo establezca", escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter el diputado David Reyes, de ARENA. "En mi opinión personal se debe tomar decisión sobre el tema del subsidio al transporte lo más pronto posible, siempre pienso que NO podemos subsidiar un servicio deficiente y que no ofrece condiciones dignas al usuario ni acceso a personas con disCAPACIDAD", agregó.

El subsidio es de $400 mensuales en el caso de los buses, y de $200 para los microbuses, para mantener el pasaje en $0.20 en los buses, y $0.25 los microbuses.

Transportistas dicen que no operarán sin tener subsidio