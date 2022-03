Confirman que LaGeo colocará el bono bitcóin

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que la emisión del primer bono bitcóin o bono volcán de El Salvador será canalizada mediante la empresa estatal LaGeo y afirmó que están listos para realizarla cuando sea el momento oportuno.

Anteriormente, varias publicaciones periodísticas habían adelantado la posibilidad de que los $1,000 millones en el bono fueran en realidad colocados mediante esta empresa generadora de energía geotérmica y no directamente por el Gobierno salvadoreño.

"Vamos a canalizar la colocación a través de LaGeo y al final siempre es una deuda del Estado salvadoreño porque es una empresa estatal autónoma propiedad de CEL y, si llegase a quebrar, la salva el Estado", dijo Zelaya en una entrevista de televisión.

“Ahora no es el momento, hay que esperar un par de días más. Para mí, las fechas ideales para salir al mercado siempre es el primer semestre y me gustan las emisiones que van entre marzo y abril”.



Alejandro Zelaya, ministro de hacienda.

Además, agregó que al no ser una sociedad de economía mixta o asocio público-privado, sino ser una empresa estatal autónoma, la totalidad de su patrimonio y todos los riesgo asociados con esta están por cuenta del Estado salvadoreño. "Al final, si lo emite LaGeo o el Estado, es un tanto indiferente", dijo el funcionario.

Sin embargo, para el economista Rafael Lemus, si hay diferencias.

Lemus ha dicho que la decisión de hacer la colocación por esta vía es para que las cuentas fiscales cuadren y que la deuda pública no suba un punto más del Producto Interno Bruto (porque ya está actualmente en 85 %).

"Lo están haciendo (vía) LaGeo para darle la vuelta a que esos $1,000 millones no sumen a la deuda; o sea están usando subterfugios para evadir los compromisos como gobierno y tirárselos a una empresa que es sociedad anónima aunque tenga su capital y su patrimonio estatal. Además, no rendirían cuentas y todo no sería transparente", explicó anteriormente el experto.

Otros analistas han cuestionado si LaGeo, cuyos ingresos por venta de energía fueron de $135.9 millones y sus activos eran de $773.9 millones según el informe financiero al cierre de 2021, tendrá capacidad para afrontar la emisión.

"Vamos a darle garantía soberana al bono con la planificación y los proyectos de LaGeo como tal y Grupo CEL. Los tenedores de bonos merecen tener esa confianza", dijo Zelaya.

Retrasos

Según palabras del ministro, la emisión podía realizarse entre el 15 y 20 de marzo; sin embargo, esta no se llevó a cabo porque las condiciones del mercado internacional no eran las mejores por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora dijo que están ya listos para realizarla, pero esperan el momento adecuado.

"Ahora no es el momento, hay que esperar un par de días más. Para mí, las fechas ideales para salir al mercado siempre es el primer semestre y me gustan las emisiones que van entre marzo y abril", dice el funcionario y detalló que "es difícil" levantar fondos después de septiembre.

No obstante, Zelaya reiteró que espera que haya una sobresuscripción "bastante sustantiva" que ronde los $1,500 millones del bono bitcóin y se podría canalizar el dinero restante "a otras necesidades de financiamiento que tiene el país".

Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, llamó a invertir en los bono volcán para hacer que "el mundo sea un poco más difícil de vigilar" y "arreglar el colonialismo".