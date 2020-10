Conflicto político afecta perfil de riesgo del país

Los países son evaluados con lupa por los inversionistas y las calificadoras de riesgo, y los analistas ven que la situación actual implicará serias repercusiones para la reputación crediticia de El Salvador.

El conflicto político y el enfrentamiento entre los poderes que podría incidir en retrasos en la aprobación de la deuda y el presupuesto, y la falta de discusión sobre temas de país son parte de los “items” que toman en cuenta las calificadoras para emitir su nota.

Por ejemplo Moody's, aclara en sus reportes de calificación que los “riesgos sociales, ambientales y de gobernanza inciden en la calificación soberana”.

Y en su reporte de mayo pasado sobre el país señalaba que lo que podría incidir en una baja calificación sería “si hubiera un retorno de enfrentamientos políticos que limitaran el acceso del gobierno al financiamiento a largo plazo”.

El banco de inversión Barclay's también decía en uno de sus reportes sobre la situación salvadoreña que la falta de “consensos” podría presionar más la situación económica del país.

En 2015 cuando Fitch bajó las calificación de El Salvador de BB- a B+ , la agencia determinó que algo que afectó la baja, además de la situación fiscal que el país arrastra desde hace años, fue “la polarización política, los largos períodos de estancamiento de decisiones en el Legislativo y una débil confianza de parte de los inversores”.

Confianza

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) asegura que el perfil de riesgo del país se puede ver afectado, porque la falta de acuerdos por la aprobación del presupuesto determina si el país puede o no cumplir con los pagos estipulados y la amortización de la deuda, y eso implica que el mercado se pone nervioso y que el costo de emitir deuda ya sea local o en los mercados internacionales será más caro.

Este año el país emitió $1,000 millones en bonos en los mercados internacionales a una tasa del 9.5 % la más alta de la historia; en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre, los planes son emitir títulos valores para financiarlo por los $1,342.2 millones.

“Para la calificación de riesgo que emiten las calificadoras, que unas de ellas ya están actualizando el perfil, eso también afecta, sobre todo el tema del conflicto y de no lograr acuerdos”, dice.

Actualmente El Salvador mantiene una calificación soberana considerada altamente “especulativa”: B- de parte de Fitch, B+ de parte de Standar&Poor's y B3 de parte de Moody's. Todas a un punto del último escaño. En 2017 el país cayó en “default” al no pagar la deuda que tenía con los fondos previsionales, y cayó en categoría CCC-, para pasar después a lo que se llama “default selectivo”.

Por otra parte, el tema del no traslado del pago, en este caso por los atrasos del pago de salarios para los empleados de la Asamblea Legislativa, “eso sube un peldaño más y vuelve más compleja la situación política”, agrega.

Castaneda, señala que el pago de salarios es un compromiso del Estado, es una obligación. Y eso es un mensaje para los inversionistas: “Si no traslada el dinero para salarios (teniendo) quién me asegura que al momento que me tengan que pagar no me trasladen los recursos”, dice.

Ahora, si no hay liquidez el mensaje también es preocupante, sobre todo porque el país deberá de seguir buscado fondos en los mercados internacionales para financiarse.