Consorcio de Corea realizará estudio de factibilidad del tren

La elaboración del estudio de factibilidad del Tren Pacífico, una de las promesas de campaña del actual gobierno, estará a cargo de un consorcio conformado por las companías coreanas Soosung Engineering Co., Ltd., Korea National Railway, Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture Co., Ltd. y Pyunghwa Engineering Consultants.

La orden de inicio se concretó el pasado 1° de septiembre, según informó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución a cargo de la contratación. El plazo fijado para la elaboración del documento es de 12 meses, agregó el BCIE.

El estudio tendrá un costo de $450,000, cantidad que ha sido proporcionada en concepto de cooperación técnica por el Donante Único de Corea (KTF), explicó el organismo.

El BCIE anunció su apoyo al proyecto del tren en El Salvador en agosto de 2019.

Con el estudio, el consorcio realizará un análisis de la demanda de transporte ferroviario de carga y de pasajeros dentro del país, recomendará tecnologías para conectar áreas prioritarias dentro del país, hará un análisis económico-financiero del proyecto, revisará si es factible un asocio público-privado para financiar el proyecto, entre otros.

"El consultor realizará el estudio de viabilidad en dos tramos de la red ferroviaria. El primero es el plan de mejoramiento y desarrollo de una red de transporte ferroviario de carga de 103 kilómetros, desde San Salvador hasta el puerto de Acajutla, y el segundo tramo es el desarrollo de una red de transporte ferroviario de 44 kilómetros desde el puerto de Acajutla hasta La Hachadura, para explorar la posibilidad de extender el sistema ferroviario paralelo al océano Pacífico", detalló Suksu Kim, investigador ferroviario de Soosung Engineering y director del proyecto Tren del Pacífico.

"El objetivo último de este servicio de consultoría es evaluar la viabilidad de la red de trenes del Pacífico para el transporte de carga y de pasajeros", agregó Kim.

Otra de las tareas será revisar una posible conexión entre El Salvador con Guatemala y México a través del tren.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo que la autónoma ha conformado un equipo para apoyar al consorcio seleccionado.

El tren dejó de operar en El Salvador en el 2012. Un año después, CEPA se propuso reactivarlo y, en los años siguientes contrató para estudios a una empresa española y a otra china.