Consumidores deberán pagar cargo de $3.5 millones

A partir de este mes, los consumidores de energía eléctrica de El Salvador comenzarán a pagar los $3.5 millones que se generaron a partir de la implementación del cargo que se creó a nivel centroamericano por restringir las importaciones de energía.

Ayer, el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, confirmó que este cargo "se tiene que pagar porque El Salvador votó a favor" en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE).

"Sí, el país lo tiene que pagar porque así lo decidió el FMLN por medio de Blanca Coto. No había manera de no pagar eso", respondió el funcionario al preguntarle si los consumidores siempre deberán asumir el pago. Aguilar dijo que sin este cargo, la baja del 5 % en la tarifa de energía hubiese sido mayor. De no pagar, El Salvador se expone a multas, expresó.

Coto, por su parte, negó haber votado a favor del acuerdo, el cual se aprobó en diciembre pasado. El presidente de la República, Nayib Bukele, instruyó hace unos días al superintendente, por medio de su cuenta de Twitter, para encontrar una "fórmula para no impactar a los consumidores con el cobro de la deuda contraída por la administración del FMLN".

La deuda se generó el año pasado, cuando los ingenios inyectaron más energía a la red y, en consecuencia, el país no necesitó importar tanta energía.

El problema fue que había compradores que habían pagado su derecho para exportarle energía al país. Es ahí donde la CRIE propuso crear el Cargo por Restricciones Nacionales (CARN), con el objeto de compensar a los agentes que habían cancelado por los derechos firmes.