Conteo de mora reinicia la próxima semana

El conteo de los días mora de los créditos afectados por la pandemia, clasificados como cartera COVID, se reanudará el próximo 14 de marzo de 2021.

De acuerdo con regulaciones del Comité de Normas del Banco Central de Reserva (BCR), las instituciones financieras reanudarán el conteo a partir del 14 de marzo, a excepción de los créditos con destino vivienda, que serán reanudados el 1 de enero de 2022.

La semana pasada, el Comité de Normas estableció un plazo de 24 meses en la gradualidad para la gran empresa (sin contar turismo), de 36 meses para las compañías de turismo y de 48 meses para autoempleo, micro, pequeña y mediana empresa. Para vivienda será de 60 meses.

"Los bancos calificarán a los clientes de acuerdo a su comportamiento de pago y calificación de riesgo, se crearán las provisiones necesarias para reservar los créditos que tengan probabilidad de impago", expuso Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

Cardenal indicó que ha disminuido la cantidad de empresas que optaron al beneficio. "Se acogieron alrededor de 500 millones y ahora anda más o menos a la mitad de ese monto. A la fecha, los bancos han dado oportunidades de financiar a sus clientes en algunos productos, algunos de forma masiva", dijo.

El BCR aprobó que las entidades financieras apliquen a reservas de saneamiento de la cartera COVID en forma anticipada al plazo máximo establecido; o aplicar un porcentaje mayor de las mismas, siempre y cuando dicha entidad cuente con una situación financiera que le permita absorber la aplicación de las referidas reservas y mantener su fortaleza patrimonial".

Según BCR, los créditos no afectados por la pandemia se continuarán clasificando como cartera No COVID, y serán aquellos que no necesitaron y no aplicaron a algún arreglo crediticio para el cumplimiento de sus pagos.

Normativa

