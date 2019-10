Continúa polémica entre Mister Donut y Ministerio de Trabajo

La cadena de restaurantes Mister Donut volvió a asegurar ayer que el procedimiento que siguió el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) para cerrar dos de sus establecimientos "fue ilegal"; el ministro de Trabajo, Rolando Castro, por su parte, defendió la acción.

Los restaurantes clausurados son el del parque San José, en el centro histórico de San Salvador, y el que está ubicado en el barrio San Miguelito, sobre la 29 calle Oriente. Lucy de Erroa, gerente de operaciones de Mister Donut, negó que el cierre obedezca a incumplimientos a la ley en materia laboral. El pasado 1 de octubre, personal del MTPS inspeccionó estos dos establecimientos. De acuerdo con el acta que los inspectores levantaron tras el procedimiento, se procedió con el cierre temporal de los locales "debido al riesgo grave e inminente al que se encuentran expuestos los trabajadores por las condiciones de seguridad y salud ocupacional identificadas en el tanque de gas propano".

La decisión se basó en los artículos 34, 50 y 65 de la Ley de Organización y Funciones del Sector trabajo y Previsión Social y en el artículo 367 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, según una copia de acta que mostró De Erroa. En el documento se consigna que en la inspección participó el Cuerpo de Bomberos. "Tenemos toda la información de la empresa de gas, en donde ellos garantizan que no corría ningún riesgo el tanque de gas", afirmó De Erroa.

Castro dijo ayer que actuaron de acuerdo con la ley en el cierre de los restaurantes de la cadena, y señaló como causas del hecho situaciones insalubres y violación de derecho de los trabajadores. El funcionario agregó que hay empresas, no especificó si son de la misma cadena u otras, que serán "seriamente multadas", aunque tampoco precisó las causas.

El funcionario señaló permanentemente la violación a los derechos de los trabajadores, sin detallar qué tipo, y lanzó un mensaje directo a Adolfo Salume, propietario de los restaurantes cerrados: "En lugar de que esté dando conferencia de prensa y por primera vez hablando de derechos de los trabajadores, que se ponga a corregir todas las cosas que tiene que hacer". Igualmente aseguró que si considera que se ha violentado la ley en el cierre de los establecimientos, que tiene todas las instancias legales para recurrir a ellas. "Él que haga lo que crea y estime conveniente, pero este ministerio no va a seguir tolerando la vulneración de los derechos de los trabajadores". Castro tampoco se pronunció sobre una eventual reapertura en caso de que se subsanen las violaciones señaladas, "porque me toca emitir resolución sobre el mismo proceso y me estaría adelantando".