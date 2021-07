Continúan los embargos a caficultores

Los embargos a los caficultores continúan pese a la promesa del gobierno de ayudar al sector con las deudas que mantienen con la banca nacional, con el Fideicomiso para el Rescate de la Caficultura.

En enero, el Gobierno anunció el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que incluye un fideicomiso de $640 millones para el rescate del sector. Este fue aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo pasado, y pese a que han pasado seis meses desde su anuncio, aún no está definido cuándo este beneficio llegará a los productores.

El sector cafetalero es uno de los que mayor apoyo ha brindado al plan gubernamental y es lo que lamenta uno de los cafetaleros embargados. Según información que entregó a LA PRENSA GRÁFICA, luego de ser notificado del embargo solicitó ayuda a la viceministra de Agricultura, Lily Pacas, sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.

“No necesito que me regalen nada sino solamente que me reestructuren deuda. Incluso yo les explico a ellos que es el patrimonio de la familia, no mío ”.



Caficultor, afectado por embargos.

"Ese día que estuvieron presentando el arranque del plan rescate a la caficultura prometieron reestructuración de deuda y como a los ocho días recibí la notificación de embargo. No necesito que me regalen nada sino que solamente me reestructuren deuda. Incluso yo les explico a ellos que es el patrimonio de la familia, no mío", detalló el caficultor, quien no quiso que fuera expuesto su nombre por "represalias de funcionarios".

El productor asegura que la deuda es menos de la tercera parte del valor del inmueble embargado.

Según cifras de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), hasta el 31 de enero de 2021, la deuda del sector en el sistema bancario nacional era de $194.7 millones, y de acuerdo con el Gobierno, "$250 millones serán para darle alivio a las deudas acumuladas de los caficultores, a través de un estudio finca por finca y persona por persona".

Decreto transitorio

En entrevista televisiva Omar Flores, presidente de ACAFESAL, denunció la continuidad de los embargos y planteó que es necesario crear un decreto transitorio de suspensión de embargos que no pase de seis meses.

“El fideicomiso se constituirá por un plazo de 50 años y su objeto será mejorar la situación climática, hídrica y económica de El Salvador, a través de la reestructuración de la deuda”.



FIRECAFE, sobre razón del fideicomiso.

Esta semana, el ministro de Agricultura, David Martínez, indicó que el Gobierno todavía se encuentra gestionando los fondos "para inyectarle al fideicomiso".

"Tenemos una cartera de alternativas", manifestó Martínez. El ministro notificó que un banco holandés está interesado en financiar el proyecto.

El art. 1 de la Ley de creación del fideicomiso de apoyo a la producción de café (FIRECAFE), establece que el fideicomiso se constituirá por un plazo de 50 años y su objeto será mejorar la situación climática, hídrica y económica de El Salvador, a través de la reestructuración de la deuda y del fortalecimiento del sector cafetalero, la renovación del bosque cafetalero y otorgando apoyos a los productores.

FIDEICOMISO

El plan de rescate a la caficultura incluye un fideicomiso de $640 millones, de esa suma, $250 millones serán destinados a “darle alivio a las deudas acumuladas de los caficultores, a través de un estudio finca por finca y persona por persona”.