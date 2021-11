Continúan sin colocar totalidad de CETES

La décima subasta pública de $80 millones en Certificados del Tesoro (CETES), realizada el pasado jueves 4 de noviembre, no tuvo los resultados deseados por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de El Salvador, al final se lograron colocar $71 millones entre siete ofertantes con una tasa promedio del 7.5 %.

Esta se suma a una serie de subastas de deuda pública de corto plazo (pagaderos en menos de un año) en las que no se han logrado colocar la totalidad. Desde junio de este año, se ha visto un comportamiento en el que las ofertas realizadas en el mercado de valores local no se logran colocar en su totalidad, lo cual puede significar más dificultades de liquidez para las finanzas del Gobierno. Debido a su limitado acceso a financiamiento externo de largo plazo con entidades multilaterales, se espera que la actual administración podría seguir recurriendo a la emisión de deuda de corto plazo en el mercado interno para financiarse; sin embargo, esta falta de compra de CETES y LETES demuestra que el sistema financiero salvadoreño no está dispuesto a exponerse más a este riesgo.

Se estima que hasta el 22 de octubre el saldo de deuda pública de corto plazo era de casi $3,000 millones, de los cuales $1,324 millones era de LETES y $1,668 millones en CETES.

Para el próximo año se avecinan desafíos importantes en el pago de estos compromisos, ya que en enero de 2022 se deben renovar $348 millones (en ambos instrumentos de deuda); en febrero, $171 millones y en marzo, $329 millones.