Coronavirus en El Salvador: anuncian nueva modalidad de entrega de paquetes agrícolas para evitar aglomeraciones: ¿cuándo inicia el proceso?

El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, informó este jueves (23.04.2020) que el próximo lunes comenzará la entrega de paquetes agrícolas de 2020 a todos los salvadoreños que se dedican a este rubro.

El funcionario indicó que la distribución del producto arrancará en occiente, para luego proseguir con el proceso en las zonas oriental y paracentral. Detalló que la entrega de los paquetes se hará el 6 de mayo en la paracentral, mientras que en la otra región se efectuará el 20 de mayo.

Anliker expuso que el mecanismo de entrega de paquetes para 2020 requirá de una logística especial para evitar aglomeraciones en los centros donde se estará solventando el proceso. La nueva modalidad busca evitar más contagios de la covid-19 a causa de reuniones masivas de personas.

"Todas las personas que no son de estos tres departamentos (Santa Ana, Sonsonate y Sonsonate), no vayan a salir (el lunes). Nuestra idea es dar toda la información para que no vayan a salir de sus casas a querer recibir un paquete que no van a recibir ese día", destacó Anliker.

El ministro apuntó que, para evitar que la gente salga de sus casas sin indicaciones claras a reclamar el paquete, deben llamar primero al 2210-3333 o escribir al número de WhatsApp 6062-8353 para recibir indicaciones.

El ministro dijo que esta será entrega más grande de paquetes agrícolas en la historia de El Salvador. Expuso que se entregarán 400,000 paquetes a igual número de beneficiados, lo cual refleja un incremento de un 30 % del padrón de productores respecto al de 2019.

Durante la entrega de los paquetes, las autoridades del Minsiterio de Agricultura y Ganadería estiman que habilitarán 500 bodegas, en las cuales realizaran la entrega de los paquetes.