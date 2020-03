Coronavirus en El Salvador: el ambicioso plan de Bukele para reforzar la economía del país amenazada por el covid-19

En medio de la pandemia global del coronavirus, una de las estrategias propuestas por un país tan pequeño como El Salvador consiguió llamar la atención de ciudadanos de medio mundo.

El país centroamericano, que estuvo entre los últimos en reportar la presencia del covid-19 en América Latina, dio a conocer este fin de semana un ambicioso paquete de medidas económicas que se volvieron virales en redes sociales.

Según anunció su presidente, Nayib Bukele, se suspenderá el pago durante tres meses para toda la población de servicios básicos como agua, luz e incluso internet.

Asimismo, anunció que cientos de miles de personas recibirán un bono de US$300 para compensar su carencia de ingresos durante la crisis, especialmente aquellos que se dedican al comercio informal.

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes parte de las medidas y mantiene otras bajo revisión, por lo que Bukele siguió utilizando Twitter -su red social favorita- para urgir a los congresistas a darse prisa ante lo que llamó el inicio de la "Tercera Guerra Mundial".

Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial.



Some people might not have realized that World War III has already begun. pic.twitter.com/yK6RCSoPv4