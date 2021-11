Costa Rica puede aprovechar la crisis de los contenedores

La digitalización de los trámites, el aumento en la exportación de servicios, las medidas de facilitación del comercio y la reducción de costos de producción se presentan como áreas de oportunidad para Costa Rica, en medio de la crisis, según Anabel González, directora adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La especialista en el tema, quien también fue ministra de Comercio Exterior (Comex), llamó a las autoridades, empresarios y otras fuerzas del país a poner sobre la mesa esos temas, con el fin de aprovechar las fortalezas de Costa Rica. González participó en el conversatorio virtual "Una perspectiva mundial de la crisis de contenedores", realizado ayer por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

"El país (Costa Rica) tiene que replantearse con urgencia una política de comercio exterior enfocada en la reducción de los costos de transporte, la facilitación del comercio y la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio internacional", enfatizó González.

Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, consideró que precisamente este momento es oportuno para poner esos temas en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República y lograr compromisos de avance entre los actores políticos.

Durante el evento, Juan Marchetti, consejero de la División de Comercio de Servicios e Inversión de la OMC, expuso acerca de un informe de esa organización, según el cual la crisis del transporte internacional no se solucionará pronto y seguirá teniendo un fuerte impacto en los intercambios.

González ejerce el cargo de Directora General Adjunta de la OMC, desde junio de 2021; entre sus ámbitos de responsabilidad se encuentra temas de acceso a los mercados, propiedad intelectual, contratación pública y competencia, comercio de servicios e inversión. Ella consideró que si bien la solución no se ve cercana, las causas de la llamada crisis de contenedores no son estructurales sino coyunturales, lo cual indica que en un momento no tan lejano se tienen que superar.

Sin embargo, calificó como "fuerte" el impacto de la situación. Citó un estudio reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), según el cual el aumento del valor de los fletes impactará en 1.5 puntos porcentuales la inflación global, con mayor efecto en naciones que dependen más de las importaciones.

Fortalezas

La Directora Adjunta de la OMC reafirmó que la situación es complicada para un país como Costa Rica, pero igualmente recordó que tiene fortalezas para aprovechar en medio de la situación.

Una de ellas, dijo, es el desarrollo logrado en el comercio de servicios, donde se cuenta con altos grados de especialización, como los centros financieros, de recursos humanos, digitales, proveedores de software y de otras tecnologías. Este tipo de exportación no pasa por lo puertos, lo cual abre una gran oportunidad, recordó.

Llamó también a mejorar la competitividad del país. Planteó de nuevo su propuesta y reto para que Costa Rica se convierta en el país más competitivo de América Latina.

Esa área tiene aristas como la necesidad de mejorar la tramitomanía con la digitalización, recordó. Este aspecto resulta fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pyme) que no tienen recursos para contratar a personal dedicado a cumplir con los tantos requisitos.

El comercio electrónico es también área de oportunidad. ¿Tenemos o no un marco adecuado, qué barreras se están identificando, cómo incorporar a las pymes?, se preguntó, al reflexionar sobre este tema.

En lo que llamó una renovada agenda para los próximos meses, González también consideró conveniente incluir la revisión de los costos de transporte y de producción en general, así como promover la asociación empresarial y la descarbonización.

Inflación al alza

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, dijo ayer que espera que el aumento de la inflación y los problemas de suministro sean temporales, pero aseguró que vigilará cómo evolucionan los precios.

Entre los motivos para el aumento de la inflación, destacó que en 2020 los precios cayeron, pero reconoció que el auge este año también se debe a los cuellos de botella en el suministro. Señaló que la demanda "se ha recuperado con mucha fuerza", mientras que la producción y logística global "no han sido capaces de igualar" el aumento de dicha demanda. La inflación interanual en la OCDE volvió a subir un mes más en septiembre, en concreto, tres décimas hasta el 4.6 %.