Costo de la adopción del bitcóin va más allá de lo económico

El 7 de septiembre de 2021 entró en vigor la ley que dio circulación legal al bitcóin en El Salvador y que buscaba "facilitar la inclusión financiera", e "impulsar el crecimiento económico". Eso dicen los objetivos en la ley, que fue discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa por menos de 4 horas.

El Salvador entró así en el mapa financiero mundial, al ser el primer país del mundo en legalizar el criptoactivo como moneda y en otorgar incentivos para la población sobre su uso.

Y a un año de su adopción los costos son mayores a los beneficios, según diversos análisis y opiniones de economistas.

“El bitcóin no ha sido la causa de los problemas financieros del país, pero sí es parte de los problemas. El aumento de perfil de riesgo, el hecho de que no se haya logrado un acuerdo con el FMI se debe al desmantelamiento institucional y al bitcóin”.



Ricardo Castaneda, del ICEFI.

Solo en términos económicos la adopción ha implicado un costo para el país de $375 millones (un 1.2 % del PIB), asegura la calificadora de riesgo Moody's.

Ese monto incluye el fideicomiso de $150 millones para la convertibilidad, $120 millones en el bono para la billetera Chivo y unos $106 millones para comprar tokens que al precio de hoy valen, en promedio, un 50 % menos.

Además, "la medida política poco ortodoxa ha tenido consecuencias no deseadas. consecuencias que han afectado negativamente múltiples aspectos del perfil crediticio del país", recalcó la calificadora.

Los otros "costos"

Moody's había señalado en julio de 2021, que si la legalización del bitcóin no afectaba las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta decisión no impactaría la calificación de riesgo del país. Pero en mayo de este año, la nota de El Salvador pasó de Caa1 a Caa3. "Las diversas iniciativas de El Salvador relacionadas con bitcóin, incluida su adopción como moneda de curso legal, complicaron una relación ya tensa con el FMI", reza un análisis reciente de la calificadora.

Y aunque el bitcóin no fue el principal causante de que el país no lograra un acuerdo con la entidad multilateral, sí fue, según los analistas, uno de los factores que entró en esa ecuación.

"El bitcóin no ha sido la causa de los problemas financieros del país, pero sí es parte de los problemas. El aumento de perfil de riesgo, el hecho de que no se haya logrado un acuerdo con el FMI se debe al desmantelamiento institucional y al bitcóin", asegura el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda.

El FMI en el análisis anual que hace de los países conocido como Artículo IV, detallaba que aunque estaba de acuerdo en la necesidad de impulsar la inclusión financiera en El Salvador y que la billetera electrónica Chivo, podría ayudar en ese tema, era necesaria una estricta regulación y vigilancia.

Además, advirtió de los riesgos del uso del bitcóin en materia de estabilidad financiera y llamó a las autoridades a reducir el alcance de la ley "eliminando el estatus de moneda de curso legal".

Pero, nada cambió, la bitcoinización siguió y uno de los objetivos principales que era la inclusión financiera, incluyendo la facilitación en el envío de remesas, a un año no se ha cumplido, destaca la economista Tatiana Marroquín.

La mayoría de la población, no ocupa en el día a día la billetera electrónica, ni bitcóin, y en términos de la remesas la cantidad de población que está enviando dinero en bitcóin es mínima. Según el Banco Central de Reserva (BCR) los envíos de remesas en billetera de criptomonedas no llegan ni al 2 %.

"En ese sentido me parece que ha sido un fracaso al menos hasta el momento porque no ha logrado incluir financieramente a la población", apunta Marroquín.

¿Hay ganadores con la implementación? "El gran beneficio, ha sido para los proveedores que le vendieron la Chivo Wallet, los cajeros automáticos y para quienes han utilizado el paraíso en que se ha convertido del país para lavar dinero, esos son los grandes ganadores", señala Castaneda.

Para él, la medida es "un fracaso" para la población, sobre todo por el hecho de haber utilizado recursos públicos. Además del costo de oportunidad de la compra de los tokens, y la opacidad que ha implicado la medida.

"No me imagino a un país, medianamente democrático donde la ciudadanía no tenga acceso de cómo se están utilizando los recursos públicos", agrega.

Imagen y asociación

Otro de los impactos que ha tenido la adopción de la medida, es en materia de "imagen país". El trabajo en este punto, ha significado que se asocia inmediatamente al país con el bitcóin.

Pero eso implica para el mercado, que si al criptoactivo no está bien, el país tampoco. "Los mercados internacionales nos relacionen con bitcóin, entonces cuando el bitcóin cae o cuando tiene problemas inmediatamente afecta también la perspectiva que tienen los inversionistas de El Salvador", recalca Marroquín.

Moody's también había advertido este fenómeno de asociación y "el resultado ha sido una fuerte relación inversa entre el precio de bitcóin y el mercado". Es decir que el precio del bitcóin baja y el riesgo país, sube porque se asume que afecta directamente al país.

Torino Capital, señalaba en su último análisis acerca de El Salvador que aunque la adopción del BTC "podría parecer una apuesta vanguardista", "la alta volatilidad del precio podría exponer a la economía salvadoreña a mayores riesgos asociados a pérdidas en el poder adquisitivo".

La CEPAL destacaba que no podía considerarse al bitcóin como medio de pago, sobre todo por su alta volatilidad, en un solo día el valor puede variar abruptamente. Hasta el cierre de esta nota el precio del criptoactivo rondaba los $19,900, un 57 % menos que hace un año.