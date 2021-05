Crean coalición de empresas de empleo para mujeres latinas

La organización sin fines de lucro NPower anunció ayer, la creación de una coalición de empresas que busca capacitar y conectar a mujeres latinas y en general de color y bajos ingresos con posibilidades de trabajo en campos tecnológicos y bien remunerados.

"Las mujeres de raza negra y las latinas están lamentablemente subrepresentadas en tecnología y solo representan el 5 % de los trabajos relacionados en general", se lamentó NPower.

La organización señaló que la nueva coalición Command Shift, Accelerating More Women of Color in Tech, une a varias de las corporaciones más grandes del mundo, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias para aumentar las oportunidades en la industria de la tecnología para estas mujeres de clase media.

NPower señaló que lanzó Command Shift para aprovechar la energía de los movimientos de justicia social y racial para abordar un problema social crítico.

Subrayó que la pandemia exacerbó aún más las barreras que impiden que las mujeres de color ingresen y prosperen en la industria tecnológica y destacó las dificultades que enfrentan en el mercado laboral en general.

Se trata de promover "prácticas de contratación justas y equitativas y un ecosistema de trabajo de apoyo para que puedan avanzar y prosperar", dijo Bertina Ceccarelli, directora ejecutiva de NPower.

La Fundación Citi es también miembro fundador de Command Shift, que tiene como objetivo reconfigurar las prácticas de contratación de las empresas tecnológicas y habilitadas por la tecnología para que sean más inclusivas con las mujeres de color de bajos ingresos de entornos no tradicionales y sin títulos universitarios.

Los fondos de los socios de la coalición respaldarán la expansión de los programas gratuitos de NPower que capacitan y mejoran a las mujeres de color para los puestos tecnológicos más demandados de la actualidad en tecnología de información (IT), computación en la nube y ciberseguridad.