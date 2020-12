Crean Iké App, plataforma de servicios

Apuesta La aplicación busca ser referente para contratar servicios a domicilio.

Iké App es una aplicación para celulares que conecta a usuarios que necesitan de servicios específicos, por ejemplo trabajos de construcción, fontanería o electricidad, con proveedores que han pasado por pruebas de seguridad y desempeño.

Eduardo Montes, fundador de la plataforma, explicó que la idea nació de la pregunta: "si puedo pedir comida a domicilio, ¿por qué no puedo pedir servicios a domicilio? (pero) rompiendo esa normalidad en la que por lo general uno busca a un amigo o familiar para que recomiende a alguien".

"Un día me preguntaba ¿y qué hago si no encuentro un fontanero? ¿y qué hago si no encuentro a un pintor, así surgió el nombre de la aplicación", agregó.

El proyecto fue seleccionado como el "emprendimiento estrella" en el certamen El Salvador Colabora de la Fundación Colabora, que mide emprendimientos de acuerdo a su impacto y potencial.

“Tenemos un pull de profesionales en los que nos apoyamos, (...) mediante vayamos creciendo vamos a ir ampliando”.

Eduardo Montes, fundador Iké App

La plataforma tiene más de 5,000 descargas en teléfonos android y más de 3,000 en iPhone. La apuesta es atender un vacío en el sector de servicios: la conexión entre el usuario y el proveedor.

"La app permite acceder a una gama amplia de servicios. Nosotros veíamos como creábamos un valor agregado, como le facilitábamos la vida a los clientes y le ahorrábamos los problemas de no saber a quién contratar", dijo Montes.

Iké App está enfocada en el mercado residencial, aunque también hay categorías para negocios, eventos y bienestar.

Entre las ventajas está el control sobre los precios, para evitar posibles abusos que pueden darse en algunos casos.

Hay algunas empresas que están en la aplicación a quien el cliente contrata directamente, y en otros casos es Iké App quien se encarga para facilitar la comunicación entre el usuario y el proveedor en cosas como la cotización y la fecha de llegada de los trabajadores.

"La plataforma capta la demanda y nosotros ponemos a disposición del pull de profesionales los trabajos que están disponibles", explicó Montes.

Los proveedores de servicios que ocupa la plataforma han pasado por filtros y pruebas, como polígrafo y verificación de antecedendes penales.

Hasta el mes pasado, Iké App tenía alrededor de 70 proveedores disponibles.

Los servicios que más demandan las personas son trabajos de fontanería, electricidad, reparación de techos, limpieza general de alfombras y muebles, jardinería, línea blanca, desinfección, pintura, carpintería, entre otros.

El proyecto inició hace dos años, aunque la aplicación salió el mercado durante la pandemia, en mayo pasado.

Uno de los grandes desafíos, según Montes, es que las personas pierdan el temor a solicitar servicios a través de una aplicación. La estrategia, se basa en precios adecuados y seguridad para dar así tranquilidad a usuarios, además de la facilidad. La apuesta es convertirse el referente, como otras apps lo han hecho en rubros como transporte y comida.

"Uno de los grandes desafíos es educar a la gente para pedir servicios de este tipo a través de una aplicación, ese es el gran reto. El mercado está cambiando e incorporando canales digitales y esto aumentó con la pandemia", dijo el emprendedor.