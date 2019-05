Credicomer apuesta por el sector que no accede a la banca tradicional

Credicomer creció al 25 % en 2018 y espera cerrar este año con aún mejores resultados. La clave ha sido apostar por el sector de la micro y la pequeña empresa (mypes) que tradicionalmente no accede a la banca y desarrollar una metodología para poder gestionar el riesgo que acompaña a este sector.

"Credicomer nace con la visión de apoyar a la micro y a la pequeña empresa, de apoyarlos con financiamiento y con capacitaciones", dijo Róger Avilés, gerente general de la sociedad de ahorro y crédito.

"Nosotros queremos atender sectores que tradicionalmente no han sido atendidos por la banca tradicional, no porque la banca no quiera atenderlos, sino porque no tienen las herramientas para entender el riesgo que ese sector representa", apuntó Alfredo Frech, presidente de la junta directiva de Credicomer.

Agregó que han desarrollado herramientas y un modelo para trabajar con empresas que no tienen contabilidad formal y a clientes que nunca han tenido un crédito en la banca.

Hacen visitas a los clientes para entenderlos y "ganarse la confianza" para entender las necesidades que tiene el empresario.

Actualmente los indicadores de mora rondan el 3.5 %, con lo cual la cartera es sana, esto se debe a que "no hay que tenerle miedo al segmento, sino que entender el segmento", explicó Avilés.

Manejan una cartera de préstamos de $65 millones. En los últimos años el crecimiento ha estado por encima del 20 % que esperan superar este año.

"El objetivo nuestro es crecer entre 28 % y 30 % en los diferentes segmentos de mercado que atendemos. Lo interesante de Credicomer es que hemos desarrollado esa habilidad poder tanto el sector de la mype formal, como el informal", apuntó Avilés.

Una de las apuestas que tienen es el programa de asesoría "Impulsando sueños", en el que buscan que las mypes tengan un mejor manejo.

"Nosotros reconocemos que si nuestro cliente es fuerte y tiene conocimiento, va a poder crecer, pagar su crédito y mantener bien sus finanzas entonces invertimos mucho en estos programas de capacitación de nuestros clientes", argumentó Frech.

En este programa no participan todos los clientes, pero sí están buscando ampliarlo, lo están ejecutando desde siete años.

Credicomer tiene 16 agencias, pero están buscando cómo expandir su cober+++++tura, no solo de forma física, sino a través de la tecnología. Ya cuentan con canales electrónicos, pero esperan seguir ampliando los servicios, aprovechando los teléfonos móviles.

"Poner la tecnología en función de acercar al cliente, de darle mayor comodidad, mayor accesibilidad a sus productos financieros, a eso le queremos apostar", concluyó Avilés.