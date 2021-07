Criptomonedas, “la moneda perfecta para lavado de dinero”: ¿Cómo se hace este blanqueo?

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informaron que desde 2017 se detectó la utilización de las criptomonedas por diferentes organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas en Norteamérica.

Si bien el tráfico de drogas a través de la frontera es complicado, las ganancias obtenidas en efectivo son mucho más riesgosas y difíciles de transportar. El manejo del dinero producto del narcotráfico en sistemas bancarios también contiene un alto grado de complejidad, así que los criminales han encontrado en el dinero virtual una herramienta para el lavado de dinero con caracteristicas que les favorecen: no hay control, no hay registros, no hay nombres de por medio, no hay intermediarios y tampoco huellas.

"Hay una transición para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero y la pandemia la está acelerando", mencionó recientemente Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.

En un entrevista para Reuters de Reino Unido, Nieto detalló que los narcotraficantes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias. Usan esas cuentas para comprar pequeñas cantidades de bitcóin en línea. De esa manera, oscurecen el origen del dinero permitiéndoles pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo de forma más rápida y sin intermediarios, gracias a que este es un sistema en el que se desconoce el origen del capital.

Las criptomonedas son “la moneda perfecta para lavado de dinero”, ya que no hay una entidad reguladora, no depende de ninguna institución financiera y garantiza el anonimato de emisores y receptores sin intermediarios, ha dicho la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, en su informe de Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2017. "Hoy el bitcóin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran, fácilmente, ganancias ilícitas a escala internacional", menciona el documento.