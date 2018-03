Critican a Hacienda por nuevas medidas de cobranza

Lee también

Representantes del sector privado y personas naturales consultadas por LA PRENSA GRÁFICA consideran excesivas las nuevas medidas para aumentar la recaudación tributaria anunciadas esta semana por el Ministerio de Hacienda (MH). Coincidieron en que el Gobierno debe mejorar los procesos actuales.Hacienda informó que retendrá hasta 10 % del salario a las personas naturales que tengan deudas con el fisco y hasta un 25 % de los ingresos de empresas con mora tributaria.“Esto no es necesario porque el Gobierno tiene diferentes leyes en donde puede evitar y sancionar la elusión y evasión. En lugar de buscar nuevos inventos, deberían aplicar bien las leyes que ya existen”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), José Escobar.El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, aseguró que como gremial nunca defenderían a los evasores de impuestos.“Tenemos que analizar la aplicación de esto, porque los contribuyentes tienen derecho de ir a juicio antes de que se les retengan sus propiedades. Hay que evitar que se atente contra la seguridad jurídica del país”, agregó.Luis Mena, docente que trabaja para el Ministerio de Educación, señaló que antes de aplicar estas nuevas medidas, Hacienda debe explicar mejor los procedimientos de cómo declarar la Renta. “El Gobierno ya no sabe de dónde sacar dinero”, añadió. Por su parte, Carlos, un asalariado de 24 años de edad, quien pidió que no se publicara su nombre real, dijo tener seis meses de estar trabajando y que no conoce cómo declarar la Renta.“Yo no sabía que eso era un requisito. El MH primero debería informar bien sobre cómo declarar antes de querer congelar nuestro dinero”, expresó.