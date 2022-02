Cuestionan quiénes serán los verdaderos beneficiados con leyes anunciadas por Bukele

A falta de conocer más detalles sobre los supuestos 52 proyectos de ley que Nayib Bukele aseguró haber enviado a la Asamblea, legisladores de oposición cuestionaron lo poco que se ha hecho público sobre estos.

Entre las cosas que el oficialismo ha mencionado contendrán las iniciativas se encuentra el otorgar la nacionalidad a extranjeros que inviertan en bitcóin, exoneración de impuestos, una nueva ley de valores, o la normativa para la emisión de bonos bitcóin.

A falta de detalles, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) lamentó que el gobierno continúe dando más muestras de querer favorecer a extranjeros que a salvadoreños. "Cuando vengan las leyes las vamos a analizar, pero con lo que se ha dejado saber, esto de quitarle impuestos a los que ya tienen suficiente para atraer inversión, ¿no suena a lo que hacían los gobiernos anteriores acaso?", cuestionó Ortiz.

La diputada mencionó cómo reformas presentadas para reducir el costo de la vida a los salvadoreños no han sido tomadas en cuenta en la Asamblea. "Me preocuparía que tengamos ciudadanos de diferentes categorías, y que aquellos que están a favor del bitcóin tengan acceso a este tipo de prerrogativas siendo extranjeros, pero que los salvadoreños que sufrimos las consecuencias de cómo se eligen gobernantes, que a ese tipo, que es la mayoría, no se le tome en cuenta", indicó.

En el mismo tema, el también diputado Mauricio Linares (ARENA) recalcó que "esas reformas no están dirigidas a las necesidades del pueblo salvadoreño". "Se habla de atraer inversión pero se nos olvidan los problemas de país, con un sector agropecuario deteriorado. En septiembre hicieron promesas a ganaderos y en este momento están casi ahogados con los costos de producción", agregó.

Luego, pese a los señalamientos, Romeo Auerbach (GANA) valoró: "Me parece una excelente idea porque es una forma de dar incentivos, estimular", y señaló que no es anormal ofrecer la ciudadanía por invertir, aunque puso un ejemplo sobre residencia. "Venezolanos huían de la dictadura de su país, y fueron a radicar al condado de Doral, en Florida, y si invertían $500 mil tenían la residencia inmediatamente. Eso pasa en todos los países del mundo", indicó.