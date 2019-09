Culmina edición XXII del Congreso Emprendedor de la ESEN

El Centro Emprendedor de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Sociedad de Alumnos Emprendedores (SAE) desarrollaron el XXII Congreso Internacional Emprendedor CiES 2019 "Dare to break: libera tu mejor versión. La nueva fórmula Cies". Con este, se busca estimular el espíritu emprendedor de jóvenes líderes, brindándoles herramientas y contactos útiles para dar vida a sus proyectos. La edición 2019 se enfocó en la innovación.

"Para crecer adentro, estoy convencido de que hay que ver hacia afuera. Impulsar la innovación es fundamental para convertirnos en un competidor de talla mundial dentro de una realidad que está cambiando exponencialmente", explicó el empresario Ricardo Poma, rector de la ESEN, durante la inauguración del evento el pasado 30 de agosto.

"Las naciones que tienen mayor crecimiento económico, y que más reducen su pobreza, son las que producen innovaciones tecnológicas. Y, la innovación surge del talento de las personas, de los emprendedores. Por eso, en el mundo actual, la calidad y pertinencia de la educación es clave para el progreso de los países", afirmó Everardo Rivera, director general de la ESEN.

El congreso se dividió en cuatro bloques denominados Dare to Begin, Dare to Build, Dare to Connect y Dare to Break, respectivamente.

En cada uno de los bloques participaron conferencistas de El Salvador y del exterior, entre estos Alfredo Atanacio Cader, cofundador de Uassist.me, LIVE y POINT; Alejandro Argumedo y Ricardo Cuéllar, cofundadores de la aplicación de entregas Hugo; ; Isaac Portocarrero, fundador GoPass; Diego Miramontes, gerente de país de escuela en línea de formación profesional Platzi en México.

Una de las principales actividades del congreso es la competencia internacional de ideas e iniciativas de negocios. Este año los ganadores de la competencia obtuvieron asesorías y otros beneficios valorados en $10,000."Como estudiantes de la ESEN, consideramos que la innovación aplicada en cada aspecto de un negocio es la clave para el éxito empresarial y es así que nace nuestro lema "Dare to Break", donde incentivamos a los participantes del congreso a romper con lo convencional e innovar de adentro hacia afuera". Comentó, Diego Somoza, presidente de la SAE.