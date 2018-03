Dada Hirezi sugiere impuesto a plusvalía por obra pública

Lee también

A pocos días de terminar el segundo mes del 2017, el Gobierno y la oposición aún siguen sin llegar a un acuerdo para solucionar los problemas fiscales del país. Ante este contexto, el exministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, dijo que un impuesto a la plusvalía que genera la construcciones de obras públicas, y el impuesto predial y del patrimonio son medidas que ayudarían a mejorar los ingresos del Estado.Según el economista, el impuesto a la plusvalía por obra pública es algo que nunca se ha aplicado en El Salvador. “Usted construye una carretera donde no había antes y las propiedades cercanas suben de valor, o pone agua donde no había agua y pasa lo mismo. Ese aumento generado por una acción del Estado debería originar un pago al servicio prestado”, agregó Dada Hirezi.Otra de las ideas expuestas por el exministro de Economía fue retomar el impuesto a la propiedad que existió en el país antes de 1993. “Creo que es inevitable pensar que es necesario poner un impuesto a la propiedad. Y que esto no va a afectar a las personas que tienen poca propiedad. Este impuesto es para las altas propiedades”, añadió.