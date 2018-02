Debaten prórroga para cancelar deuda agraria

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) propusieron revivir la figura del pronto pago que buscaba dar facilidades para cancelar la deuda agraria.

Orestes Ortez, titular del MAG, explicó que se busca revivir los beneficios que otorgaba el Decreto 263 en el que los deudores cancelaban el 10 % de la deuda y a cambio de eso se les perdonaba el 90 % restante.

“Antes las deudas eran arriba de los $250 millones y había un proceso, porque muchas cooperativas han comenzado un proceso de recuperación económica y de transformación productiva, y por eso vemos una gran oportunidad de volver a decretar las medidas especiales que permitan que ellos puedan honrar y ser propietarios definitivamente”, dijo.

Ortez agregó que la deuda agraria asciende actualmente a $48 millones y que el ISTA no puede entregar títulos de propiedad hasta que no se resuelva la mora. “Tenemos cerca de unas 1,500 escrituras que no las podemos entregar”, agregó el funcionario.

Mario Marroquín, diputado de la comisión agropecuaria, ya había presentado en diciembre de 2017 una medida para facilitar la cancelación de la deuda. Esta incluye la disposición para facilitar financiamiento para los pagos y el análisis de la propuesta del Gobierno.

El diputado propuso un plazo de dos años para conceder a los préstamos a un plazo de 12 años con un 6 % de interés y un período de gracia de dos años que no se pague ni capital ni intereses.