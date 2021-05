"Debemos aprender a trabajar juntos": Elena María de Alfaro

Elena María de Alfaro, gerente general de Exportaciones Salvadoreñas (EXPORSAL), una empresa heredada de su madre y dedicada a la exportación de artesanías, será reconocida hoy como Miembro Honorario de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) luego de más de 35 años de trayectoria empresarial y de haber desempeñado importantes cargos.

Este reconocimiento se otorga desde 1987 a personas que han promovido el desarrollo económico y social en el país. La carrera profesional de De Alfaro ha sido larga y fructífera: fue presidenta de la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), directora de FUSADES, directora de FOMILENIO y de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer Salvadoreña (FUDEM), vicepresidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), directora del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), vicepresidenta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

"Este no es un reconocimiento a Elena María Alfaro, sino a todas aquellas personas que durante mi vida me han rodeado y han hecho que las cosas se hagan mejor, se superen y se cumplan las metas. Lo dedicado a quienes estuvieron conmigo en las diferentes circunstancias, épocas e instituciones", dijo la empresaria.

Enfatiza que tres personas han influido en su vida y en su carrera: "mi hermana gemela Ana, una persona muy inteligente, me motivó a la superación; mi papá en el tema de la honestidad, de la sencillez y del respeto a uno mismo y hacia los demás; y mi mamá fue una escuela, su trofeo fue EXPORSAL", dijo.

La empresa que dirige se dedica desde 1974 a la exportación de artesanías como hamacas, cojines, bolsos de playa, artículos de madera, barro y cuero.

Como vivaz emprendedora, le tocó sortear los retos de la reciente pandemia con su mirada puesta en Dios. "Desde antes, nosotros y la competencia, habíamos notado una baja en ventas. Cuando vino la pandemia me afligí porque a pesar de que los artesanos no son contratados por EXPORSAL dependen de nosotros. La estrategia fue ayudarles de alguna forma y llevarles trabajo. Las ventas se redujeron en un 20-25 %. Pero de repente comienzan a llegar órdenes y más órdenes", dice emocionada.

Explica que como las personas estaban en cuarentena, empezaron a crear ambientes más agradables en el jardín o en la terraza, y las sillas hamacas y hamacas y cojines comenzaron a ser tendencia. "Hasta la fecha no hemos cesado, hemos hecho más cómodos los productos y decorándolos más bonitos", dijo. Luego de la pandemia son otros los retos, explicó. "Estamos en una situación bien crítica y delicada, se ha violado la Constitución, se están atacando a las instituciones que se atreven a disentir, se ataca a los medios y a las ong que están ayudando".

A nivel económico explica que las exportaciones se están recuperando, pero que los créditos no son suficientes para que una empresa crezca "son buenos para una empresa que tiene problemas, pero no se vive de ellos sino del nivel de ventas".

"Si no hay negocios o no crecen va a ser muy difícil generar empleos y por supuesto seguirá la inmigración, la gente quiere emigrar a donde sea, sin distinción de estratos sociales. Lo que ha habido en estos últimos años es un crecimiento de la informalidad que es sinónimo de la falta de trabajo", añadió. "Nos espera algo difícil, a menos que el presidente (Nayib Bukele) tenga un plan que no conozco, aparte del Plan Cuscatlán. Lo que debemos hacer es aprender a trabajar juntos a pesar de nuestras distintas creencias o tendencias. Yo soy una persona que no tengo color ni sabor, he contribuido con el gobierno de ARENA, luego del FMLN y estoy dispuesta a ayudar ahora, pero hay que abrir puertas y eso le hace falta a este gobierno".