Debería analizarse una ley que posibilite el alquiler de tierras”

El empresario Luis Cardenal fue electo para un nuevo período al frente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), gremial que aglutina a cerca de 50 asociaciones que representan a diferentes sectores de la economía salvadoreña. Tras ser juramentado hizo un repaso de su gestión al frente de la ANEP; además, habló de las propuestas que presentarán a los candidatos a la presidencia y de los temas que abordarán en el próximo Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE).

“Una vez estén nombrados los candidatos de manera oficial, vamos a invitarlos para escuchar sus propuestas, sus planes para el país y a darles nuestra opinión, propuestas y contribuciones para sus planes de gobierno”.

¿Cuál es su evaluación del período que acaba de concluir al frente de ANEP?

Hemos vivido un período bastante complicado; hemos tratado de contribuir con un diagnóstico de la realidad nacional y con propuestas concretas de solución a los problemas que más afectan a los ciudadanos, y por ende a los empresarios. Si no corregimos el rumbo que llevamos, y continuamos teniendo los resultados que hemos tenido hasta el momento, la crisis se va a profundizar y la desesperanza en la gente puede quitarnos muchas oportunidades de cara al futuro. Hay un período electoral que va a permitir que hagamos propuestas concretas sobre diversas materias que quizá van a tener una mayor receptividad entre los posibles futuros presidentes del país.



¿Qué propuestas están pendientes?

Hace unos años hicimos un esfuerzo para hacer una propuesta en la parte de seguridad, que lamentablemente no ha sido tomada en cuenta. El año pasado hicimos un análisis de la parte económica y priorizamos el empleo, y llegamos a la conclusión de que el primer paso para generar crecimiento, empleo y desarrollo es la atracción de inversión y para eso son requeridas ciertas condiciones: seguridad personal, seguridad jurídica, reglas del juego claras, certidumbre, reducción de tramitología, gobiernos eficientes, rendiciones de cuentas, transparencia, etc. Este año vamos a hacer un ENADE todavía más ambicioso y vamos a concentrarnos en la inversión en el capital humano. Tenemos que invertir en que la gente pueda desarrollar de la mejor manera posible todas sus capacidades. Estamos haciendo un análisis de todos los proyectos que hay respecto de la educación, tratando de elaborar una propuesta financiera viable y presentársela a los candidatos a la presidencia para que la tomen en cuenta. El otro aspecto que vamos a incluir es la salud. Vamos a tocar el punto de la infraestructura; y la infraestructura más importante es la de los servicios básicos para la gente más necesitada del país.

¿Cómo calificaría la relación del sector privado con el Gobierno?

Es una relación cordial, pero inefectiva. Vamos a todas las reuniones y los foros a los que nos invitan, pero vemos que nuestras propuestas no son tomadas en cuenta como deberían de serlo, y eso genera un cierto grado de frustración que tenemos que procesarlo, trabajarlo y no darnos por vencidos. Así como criticamos, proponemos; no criticamos en el vacío, solo por causar molestia. Criticamos para corregir el rumbo, con base en resultados concretos y a hechos concretos; y las propuestas que hacemos, las hacemos con la mejor intención de contribuir con el Gobierno a resolver los problemas.

¿Han hecho un análisis del nuevo sistema de cuentas nacionales?

Hay sectores de la economía que requieren de un análisis profundo para poderlos reactivar, la situación del café es crítica, la situación del agro es sumamente difícil, y dentro de esto hay que romper tabúes, hay que analizar la conveniencia o inconveniencia de continuar manteniendo las restricciones que tiene la reforma agraria. Creo que si no se revierte la reforma agraria por lo menos debería de analizarse una ley que posibilite el alquiler de tierras, porque es un pecado mortal que en un país tan pequeño exista tanta cantidad de tierra ociosa, porque está en posesión de cooperativas, muchas de ellas quebradas o sus socios en una situación financiera tan precaria que no pueden invertir en trabajar sus tierras.

¿ANEP apoya revisar el límite de tenencia de tierra?

Sí, nosotros creemos que tiene que hacerse, y no debería ser visto con una visión político ideológica, sino con una visión práctica de beneficio nacional y pensando primeramente en los campesinos que decía la reforma agrícola que iba a ayudar y defender, y que hoy estamos viendo que no ha sucedido eso.