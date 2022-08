Declaración anticipada genera problemas

La implementación de la Declaración Anticipada de Mercancías hacia Guatemala en la frontera La Hachadura y Pedro de Alvarado, generó inconformidades en los transportistas de carga, quienes aseguran que tuvieron hasta 12 horas de retraso para pasar los puestos fronterizos.

De acuerdo con la Asociación De Transportes Internacionales De Carga (Astic), el principal problema fue que los transportistas desconocían que debían estar inscritos en el Banco Central de Reserva (BCR), lo cual dificulta el paso de mercancías.

"El sistema está mal elaborado, el problema es que elaboran sistemas sin consultarle a las gremiales. Estamos totalmente de acuerdo que traten de innovar... a veces hay gente que es muy buena en sistemas de computación en los gobiernos, pero no conocen de trámite aduanal, entonces dicen a implementar cosas que afectan los trámites y el transporte", dijo Enrique Ángel, presidente de la gremial.

Según Ángel, ante el impase los transportistas "no están yéndose por La Hachadura sino por otros lados", lo que implica más atrasos a las otras fronteras. Este fue el primer puesto en adoptar la medida de forma obligatoria, San Cristóbal, Las Chinamas y Anguiatú se sumarán próximamente a la estrategia, detalló el Ministerio de Economía (MINEC).

"Imagínese usted que los transportistas somos los involucrados y no nos informaron nada, entonces cómo no va a crear un caos y el documento donde ellos dicen que se va a hacer esto de forma obligatoria está dos días antes... Yo voy a solicitar como asociación una audiencia con la directora de Aduanas porque no es posible que estén implementando cosas sin tomarnos en cuenta", sumó Guillermo Massana, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de El Salvador (ATCASAL).

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, expuso que si bien se han presentado problemas, es parte del proceso de implementación.

"Realmente el tema de la declaración anticipada es un tema positivo porque busca agilizar pero todo sistema cuando inicia es raro que todo vaya a salir 100 % bien. Con la declaración se hizo una prueba anticipada, tal vez una de las razones fue que debimos haberle dado más tiempo o que más empresas participaran en la prueba por más tiempo para verificar todo lo que se presenta", explicó Cuéllar.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem manifestó que la medida beneficiará a los exportadores, guatemaltecos y salvadoreños, que a través de medios electrónicos podrán enviar documentos aduaneros para hacer pagos de impuestos previos a que los productos lleguen a la frontera.