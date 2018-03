Defensoría aclara que no existe cárcel para deudor o fiador por impago de deudas

Lee también

Sara Choto, representante de la Defensoría del Consumidor, explicó que un fiador, codeudor o fiador solidario no pueden ir a la cárcel por una deuda."No se puede considerar un hecho punible penalmente cuando una persona no paga una obligación, no existe cárcel ni privación de libertad", aseguró Choto en transmisión en vivo en la fanpage de La Prensa Gráfica.Esto con motivo de las consultas de la audiencia, las cuales fueron contestadas durante la transmisión. En uno de esos comentarios, una persona expuso: "Están llamando a mi mamá por ser fiadora, con amenazas que irá a la cárcel... Díganme los pasos a seguir".Choto fue contundente: se trata de información falsa que usa como una presión para el cumplimiento de la obligación.La representante de la Defensoría citó el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor. Textualmente, ese artículo dice en uno de sus literales que queda prohibido a todo proveedor "realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción físicas o morales para tales efectos".Si alguien es víctima de esto, puede denunciarlo ante la Defensoría en el sitio web defensoria.gob.sv o en los números telefónicos 910 o al 2526-9000.Otra de las consultas hechas durante la emisión pedía aclarar qué tipos de bienes son embargables. El Código Civil y Mercantil define en el artículo 621 como bienes inembargables el mobiliario de casa, la ropa del deudor y su familia, los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de un trabajo, los alimentos, combustibles o los artículos destinados al culto en una religión.El salario, sueldo o pensión sí pueden embargarse si las cantidades exceden los dos salarios mínimos urbanos más altos vigentes. "Sí pueden embargarse carro, casa, lote, derecho sobre algún bien o salarios", detalló Choto.El tema que se desarrolló en este programa tuvo el objetivo de dejar en claro las diferencias entre fiador, codeudor y fiador solidario.