Deforestación amenaza producción de miel en El Salvador

La deforestación es una de las dificultades que enfrenta la producción de miel en el país, según dijeron varios apicultores que participaron en el lanzamiento de la Política Sectorial Apícola, la cual fue presentada el pasado 22 de agosto. La política fue formulada con la participación de la Mesa Nacional Apícola, y recibió cofinanciamiento por parte de Swisscontact, la agencia de cooperación técnica de Suiza, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su laboratorio de innovación BID-LAB.

"El cambio climático está afectando el calentamiento del ecosistema donde tenemos nuestras colmenas. Aunque en Morazán el ecosistema no está dañado porque la parte organizativa ha ayudado a que se mantengan las producciones. Cuando los inviernos son buenos, las producciones son buenas; cuando los inviernos son malos, las producciones son malas porque las floraciones tienen su periodo bien corto", comentó José Sánchez, un apicultor de la Asociación de Apicultores API-Morazán.

"En la parte ambiental, hay que favorecer la producción de plantas que producen néctar y plantas que producen polen, así mejoramos el ecosistema de donde la abeja se alimenta y produce. Por ejemplo, conacastes, laureles, madera de cacao, carao, mangos. Son especies nativas y que están en peligro de extinción; y hacer una campaña que bajen la carga de pesticidas en los pastizales, porque hay mucha flor como la campanilla, que está desapareciendo", explicó Sánchez.

"El problema más grave es la deforestación. Ya no hay dónde poner colmenas, porque la abeja ya no tiene dónde recolectar miel porque todos los bosques los están destruyendo. En un lugar donde yo producía con 60 colmenas cuatro barriles y medio, hoy produzco un barril, y me retiré de ahí porque van deforestando", expresó Mamerto Retana, apicultor de la cooperativa Acuapichapa, de Chalchuapa.

Saúl Díaz, director regional de Swisscontact, aseveró que la política recién presentada contiene un eje de sostenibilidad ambiental, que entre otras cosas propone una reforestación sistemática y programada de especies melíferas, es decir floraciones que generen néctar para que las abejas puedan recolectarlo, y estas a su vez polinicen más cultivos en su trayectoria de la flor a la colmena.

"En cambio, si empezamos a sembrar solo maderables o lo que sea, vamos limitando el campo de alimentación de la abeja. También es importante identificar dónde es apto sembrar, porque a veces uno puede decir ‘estas tierras son productivas’, pero no tomamos en cuenta qué va a pasar de aquí a 30 años con la modificación de la temperatura del suelo, el fósforo y eso, y ya hay modelos matemáticos que predicen eso", dijo Díaz sobre el eje de sostenibilidad.

Otra de las dificultades que señalaron los productores es el acceso al financiamiento. En este sentido, Díaz dijo que este es un tema al que "hay que entrarle ya", pues si bien hay algunas líneas de crédito, algunas no son adecuadas al ciclo productivo, que va de noviembre a mayo. En estos meses los apicultores extraen la cosecha, pero el dinero de la venta llega en junio, julio y agosto.

"El dinero viene una o dos veces al año, el ingreso. Si a ellos (los apicultores) les prestan y les dan pago mensual, los ahorcan. No es que no haya producto o acceso sino que se tiene que adaptar a las particularidades del apicultor", afirmó Díaz.

El Salvador produce 2,361 toneladas métricas de miel por año. Las exportaciones ascienden a 1,516 toneladas métricas, de acuerdo con los datos de Swisscontact. Los departamentos con mayor consumo de miel son Usulután, Morazán, San Miguel y La Unión.