Denuncian a 75 empresas por incumplimiento de medidas de prevención del COVID-19

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) informó que ya se han recibido denuncias de 75 empresas de diferentes rubros con trabajadores mayores de 60 años y mujeres embarazadas que no han sido enviados a sus casas, pese a las medidas que anunció ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, como parte del plan para frenar posibles contagios de coronavirus.

Asimismo, Rolando Castro, titular del MTPS, informó que se han realizado 1,000 visitas a lugares de trabajo de los equipos de inspección laboral y de higiene y salud ocupacional y que el ministerio ha comenzado a trabajar en horario de 24 horas.

No obstante, Castro dijo que persisten casos de patronos, entre empresas privadas, pero sobre todo alcaldías, que siguen sin pagar la cotización al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las AFP y que hay trabajadores que no han sido atendidos por esa razón.

En una cadena nacional, Bukele anunció la obligación de enviar a casa a trabajadores nayores de 60 años y a mujeres embarazadas por ser población de mayor riesgo ante el coronavirus, o COVID-19, además, que las empresas que de manera voluntaria envien a sus trabajadores a casa, sin importar su edad, podrán luego acceder a créditos con intereses especiales con el Banco Hipotecario.

El MTPS hizo un llamado a trabajadores a realizar denuncias a través del call center 130 o por las plataformas digitales en caso que las empresas no estén cumpliendo con las medidas anunciadas.

Sobre el pago de las incapacidades las personas que ya se encuentran en algun centro de cuarentena y que por eso no han podido ir a trabajar, Castro dijo que eso podría tratarse en futuros decretos y que no se descarta un desvío de fondos para el ISSS, pero que por el momento la atención del Estado está en garantizar que se dé la cuarentena y luego en el pago.

Sin embargo, Castro insistió en que se supervisará que las empresas no apliquen sanciones administrativas a quienes no están laborando por que están cuarentena y que no habían "repercusiones económicas en su salario y mucho menos un despido arbitrario".

Por su parte Luis Chávez, del Sindicato de Medicos y Trabajadores del ISSS dijo pidió a la población "que sigan los lineamientos", pero también al Estado que se garantice el equipamiento adecuado para realizar las atenciones en salud.

Agregó que el gremio de médicos tiene una edad promedio de 47 años, por lo que se debe prestar atención a quienes ya tienen alguna enfermedad crónica.