Denuncian a contribuyentes por evasión y defraudación

El Ministerio de Hacienda, a través del viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, presentó ayer un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 12 medianos y grandes contribuyentes que le deben al Estado salvadoreño $3.5 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta y otros tributos, según un comunicado de esa institución.

"El compromiso de esta administración es enfrentar la evasión y elusión fiscal, el Gobierno no permitirá que este tipo de delitos contra el patrimonio del Estado no se investiguen, no vamos a tolerar que se estén robando los fondos que son del pueblo", valoró Zelaya, previo a la presentación de los expedientes en la sede fiscal de la colonia La Sultana, en Antiguo Cuscatlán.

El funcionario dijo que no podía revelar los nombres de los contribuyentes porque los expedientes tributarios se consideran información confidencial. Entre los contribuyentes denunciados hay 10 sociedades y dos personas naturales.

Si se le suman las multas e intereses correspondientes, Hacienda podría recuperar casi $7.5 millones en estos 12 casos. Zelaya adelantó que hay en proceso otros nueve casos más.

El aviso se fundamenta en el artículo 249 del Código Penal, que establece que los delitos de defraudación fiscal son la evasión y la apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, dijo la cartera.