Denuncian atraso del MAG en compra de semilla de frijol

Productores de la semilla de frijol que el Gobierno distribuye en los paquetes agrícolas reclaman el pago de $4.3 millones por 35,000 quintales que entregaron en el primer trimestre del año pasado. Señalan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el comprador habitual, ni siquiera ha iniciado la licitación. Mientras esperan, la institución les aplica un cobro mensual de $0.98 por el almacenamiento en las bodegas frías del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).

Roberto Giralt, agricultor de la zona de Zapotitán, explicó que producir un quintal de semilla de frijol cuesta $85 por la mano de obra que conlleva el proceso de selección del mejor grano, con esos costos, la opción de venta es el MAG. Agregó que para la institución también es importante la compra, puesto que la calidad es más alta, ya que son variedades especiales como el CENTA Pipil, mejores que las importadas.

Explicó que desde hace tres años el MAG se ha ido tardando cada vez más en hacer los pagos. LA PRENSA GRÁFICA pidió una postura a la institución, pero esta aún no se ha pronunciado.

Los 35,000 quintales que entregaron los agricultores, que junto a sus trabajadores, suman 75,000 personas, vienen en su mayoría de la zona de Zapotitán.

Giralt señaló que él tiene otro negocio además de sus tierras, pero que la mayoría de los agricultores que pertenecen a la asociación de la que él es miembro son pequeños productores y muchos de ellos están en problemas, puesto que el atraso en la compra por parte del MAG les ha dificultado pagar las cuotas de los créditos con la banca.

De hecho, el 10 de enero pasado, las asociaciones Semillas para el Desarrollo de Occidente, Los Tres Cerros de R. L., Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avanamiento Número 1 de Zapotitán (AREZA), Agroindustrias Zapotitán, S. A. de C. V., y la Asociación de Cooperativas de Productores Agrícolas de Zapotitán (ACOPROAZ) acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar apoyo para resolver la situación.

“La gravedad del problema es que de no continuar el programa de frijol, se acabarán la existencia que está en bodega que no es propiedad del CENTA, sino de los agricultores, y si no hay mandamiento de pago y una formalización del proyecto de siembra de semilla de frijol, no se sembraría la siguiente cosecha 2017-2018, con graves impactos en la canasta básica para los salvadoreños”, reza una carta que enviaron al diputado Mario Marroquín.

Dicho funcionario, que pertenece a la comisión agropecuaria ha pedido que en el pleno legislativo se emita un recomendable para el titular de Agricultura, Orestes Ortez, para agilizar el pago y que cese el cobro mensual por parte del CENTA, que asciende a casi $35,000. Giralt señaló que muchos agricultores de la zona de Zapotitán, específicamente los más pequeños, han optado por sembrar maíz, en vez de frijol.

“Ahí hay gente que tiene una tarea de terreno y han entregado dos quintales (de frijol), yo hablo por el agricultor chiquito que ahorita ha sembrado maíz porque le fue a prestar a su suegra o a un tío, porque como el banco ya no le da, él prestó para sembrar, pero como no ha pagado”, señaló el productor.

En varios casos, los agricultores han acudido a prestamistas y sus terrenos han sido embargados, explicó.

La carta que enviaron al diputado Marroquín dice: “Los créditos fueron sacados a un plazo de 6 meses en el año de 2016, por lo que la deuda se hace más grande con los intereses para nosotros los agricultores, ya que de no solucionarse en el corto plazo, se perderán ingreso de más de 75,000 personas directamente y 300,000 indirectamente que participan en el proceso de producción”.

Además, las asociaciones aseguran que en agosto de 2016 personal del CENTA les motivó a seguir sembrando el frijol, por lo que acudieron a prestar al Banco Hipotecario (BH) y al Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

“Los ingenieros agrónomos del CENTA nos visitan en nuestras parcelas para decirnos ‘por favor siembren, no hay dinero pero vamos a ver cómo hacemos para que se lo compremos’ y nosotros, de buena fe, sembramos. Para qué, para que nos digan en la última reunión que si queríamos irlo a retirar que lo retiraramos, ‘el que no esté de acuerdo lo puede ir a retirar y que nos pague el almacenaje’, hace 10 años nunca pagamos un cinco de almacenaje”, dijo.

Retirar la semilla no es una opción porque no hay alternativa de venta, ya que en el mejor de los casos podrían obtener $40 por quintal cuya producción cuesta $85 y el precio de venta al MAG ronda $125.

Otra preocupación es que en 50 días saldrá una nueva cosecha, y aún está pendiente la anterior. El año pasado, explicó Giralt, el MAG lanzó la licitación hasta el momento de la entrega de paquetes.

“Yo no tengo un contrato, yo no tengo una factura, no tengo nada que diga que me lo van a comprar, es más, oiga lo que dice aquí (en el acta de recepción del CENTA) ‘queda entendido que el CENTA no asume ningún compromiso de compra por la producción que el productor, asociación o empresa obtenga de esta semilla que se recibe’”, dijo Giralt.

Agregó que normalmente, el MAG realiza la licitación tres meses después que los productores entregan la semilla y les paga seis meses después. Para este año, Ortez anunció que la entrega de paquetes agrícolas será de al menos 400,000, aunque se redujo en $1 millón el presupuesto de este programa, esto pese a los reclamos de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores (CAMPO).

El problema entre el MAG y los proveedores tiene un antecedente. En 2016 varias asociaciones denunciaron que estaba pendiente un pago de $7 millones por 50,000 quintales de semilla mejorada de frijol.

En aquel momento, el vicetitular del MAG, Hugo Flores, admitió que se había presupuestado el dinero para hacer el pago, pero que el Ministerio de Hacienda no transfería los fondos, el problema era de liquidez. El Gobierno tenía, en aquel momento, problemas de caja para realizar varios pagos que los solucionó con una emisión de bonos. El año pasado estos problemas se profundizaron con más atrasos en los pagos a varios proveedores.