Denuncian pago incompleto de indemnización a expilotos VECA

Pilotos que trabajaron para la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) denunciaron que la empresa no les ofreció la indemnización completa después de que fueron despedidos por el cese de operaciones.El abogado de la compañía, Ricardo Roque, confirmó que no a todos los empleados se les está ofreciendo el 100 %, pero que eso es una práctica normal en las empresas, puesto que es legal negociar el cálculo que elabora el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS): “A ellos se les ha hecho una oferta; a unos del 100 % y a otros menos del 100 % y eso es lo que estamos negociando”.Uno de los expilotos que habló con LA PRENSA GRÁFICA denunció que solo le habían ofrecido un 50 % del monto que el MTPS establece. Otro exaviador de la compañía sostuvo que lo que le ofrecieron, si bien es cerca del 50 % de lo establecido por el MTPS, es alrededor de un tercio de lo que le corresponde de acuerdo con el contrato que firmó. Ninguno de estos trabajadores aceptó el acuerdo que VECA les ofreció.Roque insistió en que el cálculo que el MTPS hace no es una obligación, puesto que la empresa y el trabajador pueden negociar, pero si hay una sentencia jurídica sobre el pago, entonces la empresa sí tendrá que cumplir. Por lo que los exempleados que rechazaron su liquidación tendrán que esperar un proceso legal para ver su pago.Otro expiloto, que sí aceptó la oferta de la aerolínea, explicó que en su caso el monto estaba casi completo, porque VECA descontó de su liquidación lo que le pagó por vacaciones el año pasado. Afirmó que prefirió aceptar el pago y “no pelear” porque tomaría mucho tiempo y porque desconfiaba que el proceso fuera justo.Pagar la integralidad de las liquidaciones, es decir, al cálculo del MTPS, complicaría las finanzas de la empresa. “Podemos (pagar) pero tenemos otros compromisos también, hay muchos compromisos”, explicó Roque, incluidos, gastos de proveedores y otros compromisos.De hecho la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica reportó que VECA no está solvente en ese país. En esa línea, el abogado aseguró que la empresa saldaría todos sus compromisos, puesto que planea retomar los vuelos.VECA cesó su operación porque no pudo equilibrar sus finanzas aun cuando entró una nueva administración que aplicó una estrategia más agresiva de ventas, según Roque. De hecho, los estados financieros de la empresa muestran pérdidas y un audio de la reunión en la que se despidió al personal evidencia al mismo administrador y accionista, Manuel Durán, admitiendo la quiebra y que se dieron “vicios” que indicaban que “algo grave” estaba pasando.Los trabajadores fueron despedidos el 16 de enero. Según Roque, se les explicó que se pagaría a finales del mismo mes el salario y que quedaría pendiente la liquidación, pero que algunos se adelantaron y acudieron al MTPS. Los exempleados también denunciaron que VECA se había apropiado de las cotizaciones laborales, algo que, según Roque, ya se cumplió.Sobre este tema, el abogado insistió en que la Fiscalía General de la República se excedió al allanar las oficinas de las corporativas, por lo que evalúan acudir a instancias internacionales.