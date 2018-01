Denuncian que GOES creó sindicatos para tomarse instituciones tripartitas

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) agilizó la creación de varios sindicatos durante 2016 para que estos votaran a favor de representantes afines al Gobierno en las diferentes instituciones tripartitas que funcionan en el país; entre ellas, el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según denunció ayer el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial Salvadoreño (MUSYGES).

“En este caso se dieron personerías jurídicas en menos de 24 horas. ¿Cómo podés revisar la documentación si la presentaron a las 2 de la tarde y a las 7:45 de la mañana ya les habían dado la personería?”

Sarahí Molina, Representante de MUSYGES

Sarahí Molina, representante de MUSYGES, afirmó durante una entrevista en el Canal 33 que se facilitó la creación de 86 sindicatos de trabajadores independientes. Luego explicó a LA PRENSA GRÁFICA que la mayoría de estas organizaciones fueron constituidas semanas antes de la votación para la conformación del CNSM, la instancia en donde se vota cuándo y en cuánto se incrementa el salario mínimo.

60 asociaciones fueron creadas en tiempo récord

Las elecciones se realizaron el 5 de diciembre de 2016. En los dos meses anteriores, noviembre y octubre, fueron constituidos 70 sindicatos conformados por trabajadores independientes.

Muchos de estos grupos fueron aprobados con una agilidad extraordinaria. Por ejemplo, el Sindicato Independiente de Vendedores y Vendedoras Ambulantes de Pupusas de San Luis Talpa (SIVAPSLT) presentó su documentación el 8 de noviembre de 2016, y sus estatutos y su personería jurídica fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.

“Estamos totalmente en contra del proceso que llevó el Ministerio de Trabajo tanto para entregar las papeletas como para recibirlas, porque las entregó ayudando al sector que quería favorecer”.

Israel Huiza, Representante del MLS

Solo ese día, el 9 de noviembre, se publicaron los estatutos de seis sindicatos más: el Sindicato Independiente de Artistas de San Miguel, el Sindicato Independiente de Artesanos de Santo Tomás, el Sindicato Independiente de Trabajadores Agropecuarios de Quezaltepeque, el Sindicato Independiente de Vendedores y Vendedoras Ambulantes del Departamento de La Libertad, el Sindicato de Trabajadores Multilaboral del Cantón El Tinteral y el Sindicato Independiente de Trabajadores Agropecuarios de Santa Ana.

“En este caso se dieron personerías jurídicas en menos de 24 horas; no previnieron los estatutos. ¿Cómo podés revisar la documentación si la presentaron a las 2 de la tarde y a las 7:45 de la mañana les habían dado la personalidad jurídica?”, dijo Molina.

Agregó que la impresión en el Diario Oficial de los estatutos y de la personería de una institución tarda por lo menos tres meses. Esto se puede constatar al comparar el plazo de creación de otras asociaciones de trabajadores.

“No vi la entrevista, no puedo dar opinión. Porque quiero decirle que no he escuchado esas declaraciones. Son los propios trabajadores los que se organizan y solicitan la personalidad jurídica”.

Sandra Edibel Guevara, ministra de Trabajo

El Sindicato de Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada (SITESPRI), por ejemplo, presentó su documentación el 26 de enero de 2015, pero obtuvo su personería jurídica el 6 de marzo del mismo año, y sus estatutos fueron publicados en la edición del Diario Oficial del 1.º de marzo.

Al ser abordada sobre el señalamiento a la cartera que dirige, la ministra de Trabajo, Sandra Edibel Guevara, respondió que no estaba al tanto de las declaraciones de MUSYGES. “Seré irresponsable para darle opinión porque quiero decirle que no he escuchado esas declaraciones”, dijo .

Luego se le consultó sobre el mecanismo que se sigue en el ministerio para avalar a un sindicato, a lo que la funcionaria respondió: “Son los propios trabajadores los que se organizan y solicitan al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales la personalidad jurídica”.

Guevara afirmó que en un ente tripartito puede haber participación de sindicatos del sector privado porque el Código de Trabajo no establece ninguna limitación ni tampoco los reglamentos ni la normativa.

La inclusión de sindicatos públicos es una crítica fuerte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La gremial ha insistido en que no reconoce la legitimidad ni la legalidad del CNSM por cómo se conformó; señalan, además, que los sindicatos públicos no tienen por qué decidir medidas que solo se aplican a los del sector privado. ANEP ha enfatizado en que no pueden participar de una estructura que consideran ilegal, puesto que sería una forma de legitimar las violaciones a la ley.

La ministra de Trabajo defiende que es una democratización de las instancias tripartitas; incluso sugirió en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, realizada días antes de la elección al CNSM, que los representantes anteriores, que pertenecían al Movimiento Laboral Salvadoreño (MLS), habían sido cuestionados por algunos sectores por una supuesta cercanía con ANEP.

“Ellos (el Gobierno) alegan que los anteriores representantes eran corruptos, pero no pueden pretender eliminar la corrupción siendo más corruptos”, aseveró ayer Molina.

El MLS ya había advertido en 2016 que el Ministerio de Trabajo estaba realizando irregularidades para inscribir a más sindicatos; que a los que no eran afines del Gobierno les pidieron con un plazo demasiado corto varios documentos, mientras que a los afines se les ayudaba. En esa línea, Molina dijo que el MTPS trabajó incluso algunos fines de semana.

Otra acusación del MLS es que se pospuso la elección al CNSM desde inicios de 2015 hasta finales de 2016 para darle tiempo al Gobierno de crear los sindicatos y ganar la votación. Además del CNSM, hay más instituciones tripartitas, como el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Consejo Superior del Trabajo (CST).