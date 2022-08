Desempleo vuelve a niveles de precrisis en El Salvador

La situación de generación de empleo en el país se mantiene estancada en El Salvador, según revelan los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM). El desempleo se mantiene y la cifra de subempleados sube.

Según la EHPM, la tasa de desempleo de la población económicamente activa (PEA), volvió prácticamente a los niveles precrisis, en 2021 esta cerró en 6.3 %, menor a la de 2020 que fue de 6. 9 %, y levemente mayor a la de 2019 que fue de 6.1 %.

El desempleo se observa más entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde la tasa llega al 14 %, en el caso de las personas mayores de 59 años el porcentaje es de 5.9 %.

“No se hizo la encuesta en todos los meses por las cuarentenas. Por ello, no se capturó el desplome de empleos en 2020; y, por tanto, no se refleja esa caída e igual recuperación de 2021”.



Rafael Lemus, economista.

También el desempleo varía dependiendo la zona, en el país los departamentos con mayor porcentaje de desempleo son: Chalatenango, Ahuachapán y Santa Ana; en primero la tasa de desempleo creció casi 3 puntos, de 4.8 % en 2019 llegó a 7.7 % el año pasado, mientras que en Santa Ana, también subió casi dos puntos, pasando de 5.6 % a 7.2 % en el mismo periodo.

En otros departamentos como Sonsonate, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután y Morazán, el desempleo bajó.

Por otra parte, la tasa de ocupación plena también ha venido a la baja, pasando de 57.9 % en 2019 a 52.5 %, mientras que la tasa de subempleo ha subido, revela la EHPM.

Se considera que una persona es subempleada, si tiene trabajo, pero no a tiempo completo; o si trabajan la jornada completa, no ganan el salario mínimo. Las personas subempleadas, pasaron de ser el 32.3 % de la PEA en 2019 a ser el 37.6 % en 2021.

Asimismo, la falta de acceso a la seguridad social, aunque ha bajado levemente, sigue afectando a un 67.4 %; en 2019 esa cifra era del 69 %, mientras que en 2020 llegó al 68 %.

Datos en duda

Pero comparar los datos con el año de la pandemia, parece que no es la mejor opción, según el economista Rafael Lemus, que señala que la encuesta "no se hizo en todos los meses por las cuarentenas. Por ello, no se capturó el desplome de empleos en 2020; y, por tanto, no se refleja esa caída e igual recuperación de 2021".

La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), ha informado que entre enero y mediados de marzo del 2020, el levantamiento de información para la encuesta de ese año se hizo de manera regular, según la planificación mensual.

Sin embargo, entre abril y junio, por las cuarentenas domiciliares "no fue posible realizar la recolección de información". La entidad advirtió que "se dejó de levantar información en el periodo más crítico para los hogares, en el que probablemente se vieron afectados en términos de ingresos y ocupación".

La economía salvadoreña necesita crecer arriba del 6 % para satisfacer la demanda de empleos, que cada año es de más de 54,000 plazas, de acuerdo con un estudio publicado en el 2017 por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

En este contexto, la migración de miles de salvadoreños cada año opera como un mecanismo de "ajuste", destacó el estudio.