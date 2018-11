Desigualdad e inseguridad: los factores detrás de los "ninis"

El 24 % de los jóvenes de entre 15 y 24 año del Área Metropolitana de San Sal se clasifican como "ninis": ni estudian ni trabajan. Este porcentaje es el más alto de un grupo de países que evaluó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el libro "Millenias en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?". La desigualdad de género y la inseguridad son dos de los factores que más influyen en los datos.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) realizó la investigación sobre el caso nacional, que se enfocó en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Además de los "ninis", el 53 % de los jóvenes se dedica solo a estudiar o a capacitarse y 8 % trabaja además de estudiar.

El 30 % de las mujeres jóvenes son "ninis" y en el caso de los hombres es el 19 %. Esto se debe a las actividades de cuido no remuneradas. De hecho, una de cada dos mujeres "ninis" dedica nueve horas del día a esto, lo que rompe con el estigma de la ociosidad.

"Para el caso de las mujeres, un factor importante es el trabajo doméstico o las tareas de cuidado (32%) y, en menor grado, el embarazo o haber formado una familia (8%)", señala el estudio entre las razones para estar o haber estado sin estudiar ni trabajar.

Mientras que 12% de los jóvenes lo atribuye a no saber qué hacer, y solo uno de cada 10 menciona la falta de interés. "Esas razones son congruentes con el hecho de que casi la mitad de los ninis ha buscado trabajo en las últimas cuatro semanas; esto es, están laboralmente activos", dice el documento.

Al descontar de la muestra a los jóvenes que están buscando trabajo y a aquellos que realizan tareas domésticas, el porcentaje de "ninis reales", según la investigación, es del 5 % , y no hay diferencia por sexo.

De estos jóvenes, dos de cada 10 han buscado trabajo antes, y cuatro de cada 10 ya han trabajado, "por lo que ser nini es solo una situación temporal".

Margarita de Sanfelií, autora del estudio, explicó que ser "nini" también se correlaciona por la situación de violencia, específicamente por las pandillas. De hecho, 36% de los hombres de entre 15 y 17 años que no estudian dicen que es por inseguridad.

"Los jóvenes que tienen una percepción de seguridad por encima del promedio tienden a estar estudiando o trabajando. Por el contrario, los que más se alejan del promedio tienden a no trabajar ni estudiar. En general, las mujeres perciben mayores niveles de inseguridad", afirma el estudio.

De hecho, el estudio, que también fue cualitativo, menciona el temor por la vida como una constante en la vida de los jóvenes en las actividades cotidianas, como desplazarse de una zona a otra, o sobre lo que pueden tener o comprar, "pues la envidia lleva a la violencia".

Uno de los participantes de 19 años que no estudia ni trabaja dijo que: "La mayoría de aquí lo vivimos, y más los varones. Donde yo vivo es una zona peligrosa; entonces, uno no puede salir con libertad, aunque uno no ande en nada. Uno dice: ‘Entonces mejor ni voy a ir, para que me estén robando todos los días’. A diario dos dólares pasan pidiendo y uno es lo que lleva para comer. ‘Mejor no voy’, dice uno, ‘mejor voy a ver qué hago’".

Una industria del cuido

Katharine Andrade, asesora técnica de empleabilidad juvenil de CRS, comentó: "Los ninis realmente no existen, porque muchos de nuestros jóvenes ya han tenido experiencia (laboral) diversa".

En el caso de las mujeres, señaló: "Hay una tremenda oportunidad" de inversión. Propuso crear centros de desarrollo infantil donde se capaciten a jóvenes, además de que se mejore la capacidad de atención a la primera infancia. Esto crearía "una sinergia de ganar-ganar", pero requeriría de una inversión del gobierno central, municipalidades así como de la empresa privada.

Rodrigo Barraza, coordinador del informe sobre desarrollo humano y analista de política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), agregó que "una de las grandes barreras para la inserción laboral de las mujeres son las horas de trabajo doméstico no remunerado". En esa línea, coincidió en la necesidad de invertir en una industria del cuido, "que tradicionalmente suele ser relegada como una responsabilidad para las mujeres, pero los hombres también deben estar involucrados".

Esta industria sería además una manera de anticipar el cambio demográfico que se avecina para El Salvador.

La población va envejeciendo y se va perdiendo "el bono demográfico", esto quiere decir que eventualmente habrá más adultos mayores que jóvenes, probablemente después de 2050. La industria de cuido podría también dedicarse a atender a personas de edad avanzada.

Agregó que en el país ya existe un avance en cuanto a la atención a los jóvenes, y que la situación fiscal complica la inversión en el sector, por lo que señaló la importancia de reestructurar programas para las necesidades más pertinentes. Además, no dejar de lado a los jóvenes rurales, que suelen iniciar a trabajar y unirse en relaciones conyugales más rápido.