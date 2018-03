Detroit invierte en vehículos autónomos

Lee también

MCity es el arma secreta de la Universidad de Míchigan para asegurarse de que Detroit no solo no se quede atrás en el desarrollo de vehículos autónomos, sino que esta ciudad estadounidense sea la punta de lanza de la nueva tecnología.MCity es parte del Centro de Transformación de la Movilidad de la Universidad de Míchigan (MTC, por su sigla en inglés), un área de 13 hectáreas que simula el ambiente urbano para probar vehículos y sistemas conectados y autónomos antes de ser aplicados en condiciones de tráfico real.Carrie Morton, subdirectora de MTC, explicó a Efe que la creación del centro y la construcción de MCity es parte de la estrategia de la Universidad de Míchigan para mantener su papel de liderazgo en la investigación en el transporte.“Formamos MTC como una asociación público-privada con más de 65 compañías que investiga no solo la tecnología (de vehículos autónomos), sino otros aspectos como la responsabilidad legal, temas que tienen que ser resueltos, para el sector del automóvil pero también para todo el sector del transporte”, declaró Morton.MTC fue creado a finales de 2014 aunque entró oficialmente en funcionamiento en enero de 2015. Y en julio de ese año se puso en marcha MCity, la primera instalación de sus características en el país y probablemente en todo el mundo.En MCity se pueden encontrar todas las condiciones que un vehículo experimenta en el mundo real: intersecciones, semáforos, señales de tráfico, diferentes tipos de asfalto, cruces de peatones, pasos con y sin barrera, rotondas, túneles, etc.Las calles de MCity están delimitadas con edificios falsos que simulan desde centros urbanos europeos a otros norteamericanos. Incluso tiene la capacidad de simular porciones de carretera cubiertas por copas de árboles, algo que puede influir en las comunicaciones y señal de GPS. Entre las más de 65 compañías asociadas con MTC y MCity se encuentran los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo.