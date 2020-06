Deuda de El Salvador superará el 93 % del PIB este año

El impacto económico de la pandemia generará desempleo, pobreza y retrocesos sociales y humanos en El Salvador, y está ya afectando la ya tambaleante estabilidad de las finanzas del Estado, que pronto no tendrá suficiente recursos ni espacio para más deuda, advierte el Informe de Coyuntura Económica de FUSADES.

Carolina Alas de Franco, especialista de FUSADES en el área fiscal, dijo que ven un riesgo creciente de que el país caiga en default. "Venimos de una condición bastante frágil de las finanzas públicas. Teníamos una deuda del 71 % del PIB, éramos ya el cuarto país más endeudado de América Latina y el más endeudado de la región", indicó.

Al cierre de 2020, la relación deuda/PIB será del 93%.

FUSADES calcula que los ingresos tributarios caerán entre $645 y $717 millones en 2020, mientras que el gasto ha crecido. Hasta abril, había superado en $690 millones a lo presupuestado.

Al 13 de mayo, se habían gastado $516 millones del FOPROMID, principalmente en transferencias monetarias y una parte de los paquetes alimenticios. Buena parte de este dinero provino de una emisión de $400 millones en Letras del Tesoro (LETES), a casi un 10% de interés.

Para comprender en toda su magnitud lo que está pasando es importante ver que no solo hay una brecha por la pandemia, sino lo que FUSADES denomina "tres hoyos fiscales": $648 millones de deuda para el presupuesto 2020, para el funcionamiento del Estado, $610 millones porque el presupuesto 2020 no tenía todos los datos o no eran realistas, y $2,401 millones en gastos asociados a la emergencia. A esto se suman $460 millones que el Gobierno ha dicho destinará para préstamos a los sectores productivos. "En total, se requieren $4,116.8 millones de financiamiento", dijo Alas de Franco.