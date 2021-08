Deuda pública supera 4 veces los ingresos: CABI

Según la entidad, la deuda del país supera 4.4 veces los ingresos que este percibe. "Es como si yo gano $100 y debo $440", ejemplificó Ricardo Rodríguez, analista económico senior de CABI.

El especialista recordó que en 2020 El Salvador cerró con una deuda de alrededor del 89 % como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto). Asumiendo que el gobierno destinara todos sus recursos al pago de la deuda le tomaría al menos cuatro años cancelarla, lo cual no es el caso porque todos los gobiernos deben destinar recursos al pago de salarios y programas de distinta índole, explicó.

"Por eso hacíamos ese análisis porque nos ayuda a entender cuál es la situación fiscal en la que está. Obviamente es una situación bastante apremiante y vale la pena mencionar que se ha empeorado mucho durante la última administración, y no con esto quiero decir que sea culpa precisamente de la administración, también entendamos que El Salvador y el mundo se enfrentaron a una pandemia nunca antes vista, y a un impacto económico nunca antes visto", matizó Rodríguez.

Por otra parte, el analista indicó que en el caso de El Salvador se observan tres aspectos en términos fiscales: una mejoría en los ingresos, el gasto del gobierno y el endeudamiento. "En dos años la escalada que ha tenido el nivel de endeudamiento no tiene precedentes, no se había visto en administraciones recientes", indicó, aunque reiteró que no se debe olvidar el impacto de la pandemia. Ante este panorama, dijo, la expectativa es que el gobierno logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ordenar sus finanzas.