Día cero de la Ley Bitcóin: “Nos deja en posición de desventaja, siguiendo un camino a ciegas”

Hoy, 7 de septiembre de 2021, el día que entra en vigor la “Ley Bitcóin”, la nueva criptomoneda sigue generando dudas con respecto a su uso cotidiano entre los empresarios salvadoreños. A pesar de que el bitcóin ya es una realidad y una moneda de curso legal en El Salvador, los empresarios y sus colaboradores dicen no tener mayor información sobre su funcionamiento. En algunos casos, incluso, desconocen los mecanismos comerciales para su utilización.

Los negocios en San Salvador dicen desconocer los riesgos que podría implicar la implementación y se quejan de la poca información que ha brindado el Gobierno de El Salvador con respecto a la nueva moneda. En algunos casos, los establecimientos han comprendido esta Ley como de obligatoriedad inmediata.

Foto LPG Julio Umaña

“Lo voy a aceptar porque no hay ninguna otra opción, se volvió algo obligatorio regularizado por la ley. Creo que no se han hecho las cosas de la manera correcta, debido a que tenemos que aceptar una ley que en realidad no conocemos a profundidad todo lo que implica. Aún hay demasiado desconocimiento, muy poca información”, expresa Eugenia Gálvez, dueña de una empresa de cosméticos.

Cabe mencionar que el Banco Mundial rechazó la solicitud de apoyo por parte del Gobierno salvadoreño para echar a andar la medida y, hasta ahora, no existe una entidad reconocida a escala global que asegure que esta es una buena decisión para las finanzas del país. El Salvador únicamente cuenta con los promotores de bitcóin y una “buena cantidad de desinformación”, aseguraron los colaboradores de diferentes empresas en San Salvador.

“De parte del gobierno no hay una forma o un medio de poder aclarar todas estas dudas. Nos deja en posición de desventaja porque estamos asumiendo algo y siguiendo un camino a ciegas. No estamos seguros de a dónde nos va a llevar todo esto”, agrega Gálvez.

Tal como lo menciona la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, el 65% de la población desaprueba el uso del bitcóin como moneda. En el estudio fueron entrevistadas cara a cara 1,506 personas de todo el país, mediante visitas domiciliares, entre el 18 y el 24 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

Otro dato relevante es que el 53.5% de la población opina que el bitcóin es inseguro. Entre lo negativo, la ciudadanía destaca que es una moneda volátil, que es complicado usarla y que solo beneficiará a las personas con altos ingresos. El 71.8% de los entrevistados ve algo negativo en la idea

Foto LPG Julio Umaña

Los empresarios o dueños de negocios, por su parte, han buscado resolver el tema de la información por sus propios medios, con la idea de impedir una desestabilidad económica. “La verdad es que he buscado (información) genérica porque realmente la aplicación no se ha podido ver, ni se sabe cómo se va a utilizar. Estamos esperando a que la lancen para prepararnos o si el gobierno va a dar una capacitación, para saber cómo se va a usar”, comenta Maricela Alvarenga, colaboradora de un bar capitalino.

Para algunas empresas, existe una preocupación clara: “No, aún no están capacitados (los colaboradores). Nos falta terminar de capacitar al personal. Yo soy la primera que se ha enterado de algunas indicaciones que ha dado la CONAMYPE en línea pero hoy, hoy mismo fue (ayer lunes)”, declaró Gálvez. “Nosotros tenemos que esperar a mañana (hoy) para ver qué tal”, complementó Alvarenga.

Paralelo a esto, también existe el descontento de la población frente a la confusión sobre si esta medida es obligatoria o dependerá de cada negocio. “Considero que no debería ser obligatorio, debería ser una opción. Este sería un método de pago distinto. Lo que les cuesta o les da miedo a las personas es que el dinero lo envían y no le llegue al receptor”, dijo Cristian Guzmán, encargado de un restaurante capitalino.

Foto LPG Julio Umaña

De manera enfática, expresaron una falta de apoyo por parte del Gobierno en cuanto a una estructura adecuada que sea útil financieramente. “Los únicos que nos capacitaron fueron nuestros jefes”, aclara Guzmán.

A pesar de los obstáculos, los diferentes negocios comenzaron a instalar los rótulos respectivos informando sobre la aceptación del bitcóin y se declararon a la expectativa de la nueva modalidad. “Estamos “capacitados” de cierta forma porque tenemos alrededor de seis meses de estar recibiendo este pago y pues con la práctica se puede lograr”, aseguró Guzmán. El encargado de un restaurante capitalino también contempla que, en su experiencia, “los clientes tienen conocimiento sobre la moneda. Sinceramente a mí no me costó nada, la misma aplicación me dice cómo. Realmente no cuesta, a mí personalmente no me costó”, finaliza Guzmán.

Por su parte, Alvarenga aclaró que pese a los inconvenientes: “Nosotros vamos a aceptar bitcóin en consumo, propina para los meseros o servicio a domicilio. Vamos a tener la aplicación desde que se active la página. Es una tendencia mundial. Si no vamos avanzando con lo que el mundo va logrando, nos vamos a quedar atrás”, dijo.