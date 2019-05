Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de El Salvador: “La posibilidad de vivir en las zonas secas está en riesgo”

Diego Recalde es un economista ecuatoriano que tomó este año la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador. Destaca las particularidades demográficas del país: una población más urbana y más concentrada, lo que puede facilitar el acceso a servicios básicos, así como una mejor situación nutricional en relación con otros en Centroamérica, pero no todo es positivo.

Advierte que 2019 será otro año seco, con lo cual urge que El Salvador adopte mejores formas de producir e impulse una agricultura familiar para que la producción en pequeña escala sea rentable y atractiva para las nuevas generaciones.

Recalde insiste en que agricultura familiar no es sinónimo de subsistencia, sino que requiere de inversión y de un mercado.

El Salvador tiene un sector agropecuario deprimido. En los últimos años ha ido disminuyendo su participación en la economía como generador de riqueza, aunque sigue siendo una importante fuente de empleo. Rubros como los de los granos básicos y el café han acumulado muchos años de problemas relacionados con el cambio climático, baja inversión y difícil acceso a los mercados.

La particularidad de El Salvador, según Recalde, es que tiene una contribución mínima como causante del cambio climático, pero aún así está entre los principales países más afectados a escala mundial, por lo que debe impulsar serios esfuerzos de mitigación y de adaptación.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el agro salvadoreño?

Comenzando por la visión más macro. El país tiene una gran necesidad de desarrollar su agro, tanto así que vemos cómo las exportaciones son bastante más pequeñas que las importaciones y hay un gran déficit –claro está, de bienes y servicios–, pero muchos productos que vienen de afuera son alimentarios. Un país dolarizado no puede tener una situación donde salen más dólares de los que entran, eso sería el fin de la dolarización. Entonces yo creo que allí hay una necesidad muy grande de estabilizar la balanza comercial y creemos como FAO que con leyes como la agricultura familiar y políticas públicas que fomenten la pequeña producción el país va a poder tener esa mayor capacidad de poder producir para su consumo y hasta exportar.

Para empujar productividad en las zonas rurales se necesita inversiones, créditos y políticas que favorezcan, por ejemplo, la agricultura familiar, pensando que son cientos de miles de pequeños productores. Es ahí donde tiene que ir focalizándose la atención pública.

También existe una situación de degrado ambiental, el degrado de los recursos naturales por temas endógenos de El Salvador, pero también por situaciones que se escapan a la realidad del país.

El Salvador es de los países que menos aporta al cambio climático, pero está en el "top ten" de los países que reciben impactos y lo vemos aquí fuertemente en el corredor seco. Un país pequeño que no genera emisiones está recibiendo un montón de impactos términos.

El otro tema es que El Salvador en relación con los países vecinos, en cuanto a su subalimentación o desnutrición crónica que se da en niños menores de cinco años, es mucho más baja. Si nos comparamos con Guatemala, ahí la cifra está por encima del 46 % de niños menores de cinco años que padecen de desnutrición crónica. En El Salvador esta cifra es mucho menor y eso significa que el país ha hecho un grandísimo esfuerzo invirtiendo en seguridad alimentaria. (...) También la población es mucho más urbana y menos dispersa, lo que facilita la provisión de servicios básicos: salud, agua, sustento y esto deja al país en una situación intermedia de desarrollo que no está tan mal. Ahora, campos para mejorar hay muchos. Yo creo que se tiene que hacer mucho énfasis en la agricultura familiar que nos da comida fresca, buena para los niños y su desarrollo.

En cuanto a nutrición, ¿cuál es la mejor forma de llegar a una mejor situación: leyes que regulen o la sensibilización?

Leyes que regulen la alimentación escolar, como es el caso de Guatemala, se tienen que hacer, pero eso no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es cómo la familia percibe su alimentación, la administra y la propone dentro del hogar. Se necesita acompañar con campañas publicitarias y educación nutricional (...) El mejor trabajo es la prevención y eso se hace a todos los niveles. Tiene que haber campañas, tiene que haber leyes y un compromiso con el sector privado para mejorar la información al usuario final.

Usted mencionó a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar, ¿cómo puede este sector ser económicamente rentable?

Hay pobreza en las zonas rurales, ahí está ese núcleo duro de gente que no logra avanzar en su desarrollo económico y que muchas veces, sobre todo los jóvenes, se ven forzados a migrar. Entonces una propuesta de política pública que vaya empujando agricultura familiar no como subsistencia, no como granos básicos. Cuando decimos agricultura familiar nos referimos a cualquier actividad que pueda hacer una familia, no solamente de producción, puede ser turismo para ver la naturaleza, por ejemplo.

Para poder hacer agricultura familiar seriamente hay que hacer políticas públicas, hay que invertir y hay que tener acceso a créditos y a un mercado.

¿Cómo ve FAO la perspectiva del país en relación con el cambio climático?

En este caso tenemos serias emergencias este año. Las vamos a tener. La lluvia va a estar tarde este año, según toda la información climática que tenemos recogida a nivel de toda la región. Así como en Suramérica está lloviendo en exceso, aquí en Mesoamérica se genera el fenómeno inverso: aquí deja de llover, entonces este año es sequía. Zonas afectadísimas ampliamente con mucha erosión de suelos y pérdida de capa vegetativa.

Las zonas de oriente van a sufrir fuertemente los embates climáticos. Creemos que es fundamental tener una política ahí, por eso está el programa Reclima, que va a tratar de revertir estas situaciones generadas por una mala acción del ser humano.

(...) Antes los ciclos de las sequías eran cinco años, siete años. Hoy es casi un año alterno: un año sí, un año no. ¿Qué va a hacer esta pobre gente que está en las zonas secas?

Es fundamental para El Salvador la propuesta que fue llevada a Naciones Unidas de la ministra (Lina) Pohl de tener un decenio que resalte los ecosistemas. El decenio de los ecosistemas y de los paisajes es fundamental. El Salvador al poner esa propuesta a nivel internacional con mucha fuerza le está haciendo no bien solamente al país, sino que está dando un ejemplo para la subregión.

Yo creo que es fundamental no dejar esa mirada de ese decenio que países como El Salvador, Honduras y Guatemala están altamente expuestos a esta situación de cambio climático. La vida de miles de cientos de personas dependen de una acción de política pública, de programas, de proyectos como Reclima, que es apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que puedan ir mitigando los efectos para generar formas de producción más resilientes.

No vamos a poder evitar 100 % temas como el cambio climático si no es un esfuerzo de todo el mundo, pero sí podemos mitigar y adaptarnos a las situaciones y evitar que se pierda la biodiversidad y la vida.

La posibilidad de tener una vida en esta zona es lo que está en riesgo y esto es muy serio. Creo que aún no somos muy conscientes de la gravedad de esta situación.

Como FAO seguiremos apoyando al Estado de El Salvador para que tenga políticas, tenga los programas, los proyectos, se hagan las intervenciones, se maneje una ley de agua (...) se le tiene que dar el tratamiento adecuado. No es solamente el agua para tomar, es agua de riego, las zonas de producción.

El rector de todas estas políticas tiene que ser el Estado de El Salvador. Cuando digo el Estado no me refiero solamente al Gobierno, sino todos sus departamentos. Tiene un rol importantísimo el congreso, lo tiene el gobierno de turno y lo tiene también el sector privado, la sociedad civil, que en conjunto busquen una solución.

El tema del agua ha sido polémico. A su opinión, ¿El Salvador está perdiendo por no tener una ley?

Todo país que no tiene una ley tiene una pérdida de sus recursos y se pone en riesgo. Aquí llueve, son 1,200 milímetros en la parte seca. En Guatemala son 800 milímetros en la parte seca. En las zonas secas del mundo estamos hablando entre 200 y 400 milímetros de lluvia en el año. Israel tiene su desarrollo agropecuario y también tecnológico (...) y no podrían haber sido lo que son sin una ley de agua. Es un bastión que es fundamental para pensar en poder tener un futuro y se tiene que juntar con todos estos otros temas. Cómo producimos en la agricultura tiene un impacto en el ambiente.

El programa Reclima son $127 millones, ¿cómo será su implementación?

Son para cinco años, el Fondo Verde del Clima da una parte y los otros recursos son del Estado de El Salvador pero tiene que haber una coordinación efectiva. Nosotros creemos que se pueden ir apalancando otros recursos para tener más impacto en estas zonas seleccionadas, que son las zonas más degradadas. El programa Reclima se ha manejado a través de mesas técnicas y la fase de implementación va a ser igual. Es la mejor manera de hacerlo porque ahí hay participación, hay coordinación y hay acuerdos. Se esperaría que tengamos muchos buenos resultados.

En cuestión de tecnología, ¿tiene la FAO una postura sobre el uso de semillas modificadas?

Yo creo que el uso de semillas está bien para empresas que tengan la posibilidad de tener inversiones en toda una serie de paquetes tecnológicos, que son los llamados de revolución verde. Para poder meter una semilla híbrida se necesita de innovación, tecnología, recursos como acceso a agua, fertilizante, hacer inversiones grandes. Eso no está para el pequeño productor, el pequeño productor no se puede endeudar y no tiene medios suficientes para meterse en un paquete tecnológico de esa naturaleza.

Aparte que las semillas de variedad nativas son abiertas, no tienen patentes ni otro tipo de estigmas que son complicados. Los paquetes tecnológicos con semillas híbridas, los que podríamos llamar los más sofisticados, tienen la necesidad de ser acompañados por otro tipo de insumos que son de más altos costos.

(...) Eso está para los empresarios medianos y grandes, para zonas extensas donde se pueda usar tecnología para masificar y obviamente bajar costos; pero para los pequeños productores, yo creo que no es la solución. La solución es la variedad de semillas locales adaptadas al clima, de semillas resistentes a todo lo que hay en este ambiente y que no necesiten de tantos cuidados.