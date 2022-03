Diésel ya está exento del pago del FEFE

Desde hacer varios años, el diésel no se carga en El Salvador con los $0.16 del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE), conocido como "impuesto de guerra" porque surgió en 1981, durante el conflicto armado.

Esta semana, el Gobierno de El Salvador (GOES) informó que anulará por tres meses su cobro en los combustibles, pero sin especificar que la disposición solo aplicará a las gasolinas especial y regular.

La expectativa es que el precio de referencia de las gasolinas baje $0.26, ya que también se suprimirá el cobro de los $0.10 correspondientes a la contribución especial para el subsidio transporte público o COTRANS. Esta semana, el precio de referencia de las gasolinas subió entre $0.21 y $0.23.

"Por ejemplo, son $0.26 para gasolina (que no se cobrarán por tres meses), pero el último ajuste fue de $0.23, es como que yo esté anulando el último ajuste, pero en el caso del diésel solo se le aplica los $0.10 de COTRANS, entonces el efecto es más limitado y no logra compensar el último aumento", explica el economista Rafael Lemus.

Beneficio parcial

Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), resaltó que el sector no será tan beneficiado, teniendo en cuenta que al diésel no se le aplica el FEFE.

"La medida es paliativa y ayuda en algo, y sale ganando en un porcentaje mayor la población que usa vehículo particular, por ejemplo el taxi, que es el que usa gasolina los cuales sí serían $0.26 de reducción, lo que aumentó esta semana", indicó Alfaro.

"Hay paliativos que el Gobierno debería dar como incentivos para tratar de aminorar el impacto en el alza de los combustibles para la población, congelar el IVA en $0.30 por cada galón de combustible. La gente también está pidiendo un comité de emergencia, que se escuchen los sectores, reunir la empresa privada y por supuesto el sector transporte, queremos que se nos tome en cuenta, queremos ser parte de la solución (...) Busquemos paliativos para aminorar el impacto de esta coyuntura", agregó.

"Es cierto que nos va ayudar un poco pero no siempre, con $0.26 que nos rebajen están descontando lo que subió esta semana, y si la siguiente quincena sube $0.15 es como que no se hubiera hecho mucho", expuso Guillermo Massana, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de El Salvador (ATCASAL).

Según Massana, no solo el alza en los precios de los combustibles afecta al sector, sino el de otros insumos como las llantas y aceites.

"Lo que pasa también es que el Gobierno no ha buscado sentarse con nosotros para ver como realmente nos aprieta el zapato. Ahorita lo que vamos a hacer es reunirnos para ver qué acciones vamos a tomar para poder paliar esta situación y ver qué propuestas le podemos dar al Gobierno para que nos ayude y podamos sobreponernos a esta crisis, porque de seguir así y no tenemos soluciones, muchas empresas van a quebrar, algunos no van a hacer viajes y entonces ahí también se va a reducir la carga de todo", dijo.

Por su parte, Luis Barrios, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP) dijo que sus agremiados ya se preparan para aplicar la disposición gubernamental. "La Dirección de Hidrocarburos y Minas, la próxima semana nos va a estar dando información sobre cómo hay que proceder", explicó.

"El producto ya lo compramos con los impuestos, nosotros lo único que hacemos es trasladarlo al consumidor, obviamente tenemos que tratar de irnos quedando con poco inventario de ese que tiene el impuesto", añadió Barrios.