Diputados advierten peligro por deuda

El peligro de un aumento a los impuestos en caso de adquirir nueva deuda fue prevista por diputados de diferentes grupos parlamentarios ayer. "Cuando aprobamos el presupuesto 2021 quedó un margen para conseguir (fondos) a través de préstamos. Habría que ver si esos préstamos que han empezado a sondear que pueden llegar son de eso o si son nuevos préstamos. Lo que va hacer la comisión de Hacienda es ver si este acercamiento a contraer préstamo forma parte de lo que está autorizado, no sé si es parte", explicó Nidia Díaz, del FMLN.

Además, recordó que, cuando el FMI avaló un préstamo por $389 millones, suscribió una carta en la que recomendó medidas de ajuste fiscal, entre las cuales resaltaba el aumento de impuestos y el recorte de empleados públicos. "Eso está previsto para el otro año", aseguró Díaz. Por su parte, el diputado Reynaldo Cardoza del PCN aseguró que su fracción no estará dispuesta a votar por un incremento a impuestos como consecuencia de la adquisición de nueva deuda.

Por el contrario, el diputado Numan Salgado, de GANA, argumentó que no se está considerando aumentar los impuestos. "Se está hablando de hacer que paguen impuestos los que no pagan, se está hablando de que no haya evasión fiscal, de que no hayan esos paraísos fiscales".