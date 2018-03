Discuten cómo mantener el financiamiento de las pensiones INPEP/ISSS

Lee también

Este año llegará un momento clave para el financiamiento de las pensiones de las personas que se jubilaron con el sistema anterior, es decir, el INPEP y el ISSS. Ese era el sistema que operaba antes que entraran las AFP a encargarse de las cotizaciones.El secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo esta mañana que ese punto crítico se alcanzará a mediados de este año y que eso hace que la reforma sea aún más urgente.Desde el 2006, el Gobierno depende de los ahorros de los trabajadores que están inscritos en el nuevo sistema, el de las AFP. Cada tres meses toma una cantidad prestada de esos ahorros para pagar las pensiones del otro sistema, que era más de ahorro conjunto. Necesita hacerlo de esa manera, porque no hay más de dónde sacar los $400 millones que cuestan estos beneficios previsionales cada año para los jubilados. Eso sí: no pueden prestarlo todo, solo una parte, porque así lo establece la ley.Las AFP, reunidas en la gremial ASAFONDOS, expresaron a través de un comunicado que el problema que mencionó Lorenzana se trata más bien de buscar una fuente diferente a los ahorros de los trabajadores actuales, como se mencionó arriba, porque la cuota se agotará pronto. Solo pueden tomar el 45 % de los fondos cada tres meses."Lo señalado en la reunión sostenida la semana pasada, entre los representantes de ICP (Iniciativa Ciudadana por las Pensiones) y las autoridades, es que al alcanzarse el límite de compra obligatoria, el Gobierno no tendrá dinero suficiente para pagar las pensiones del ISSS e INPEP y tendrá que encontrar esos recursos en otro lugar", sostuvo ASAFONDOS en un comunicado que publicó en sus redes sociales.Gobierno y sector privado, junto a los trabajadores, comenzarán a dialogar sobre una propuesta de reforma integral al sistema de pensiones.Comunicado ASAFONDOS.