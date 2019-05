Discuten sobre modernización de distribución

El Consejo Nacional de Energía (CNE) inició ayer un diálogo respecto a la modernización de la distribución eléctrica en el país. A la discusión se convocó a las empresas distribuidoras de energía para abordar temas como la reducción de pérdidas, medición remota, movilidad con automóviles eléctricos, entre otros.

"Hemos identificado como importante identificar los retos y problemas que existen en la distribución para que junto a los sectores podamos ir buscando las soluciones y poder implementarlas. Por ejemplo, si van a poner vehículos eléctricos hay que empezar a normar para que pueden entrar y que puedan cargarse", comentó Luis Reyes, presidente del CNE.

El trabajo es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la agencia de cooperación de Alemania GIZ, y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

El consultor chileno Andrés Romero presentó un panorama del sector energético en el país, en el que destacó aspectos como la eficiencia, en la cual no se traslada a los consumidores los menores precios de generación, por lo que falta más desarrollo. También recomendó un buen control de frecuencias y voltajes.

"La visión que me he podido hacer es que ha habido enormes avances en materia de distribución eléctrica en los últimos 10 años. Esos avances en relación con nivel de cobertura y acceso, bastante alineados con las políticas que se han realizado. Los niveles de interrupción del servicio no son tan alejados del promedio de la región", dijo el especialista.

En su opinión lo que hace falta para mejorar el sistema de transmisión del país es un proceso de planificación que sea público y en el que participen todos los públicos relevantes.