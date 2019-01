Discutirán retos de la agroindustria en El Salvador

La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) ha organizado un foro para discutir sobre los retos que enfrenta la agroindustria para producir los alimentos que la población demanda, y garantizar la sostenibilidad de recursos como la tierra y el agua.

La gremial considera que la tecnología puede ser una gran aliada para superar las limitaciones actuales. El sector prevé una mayor demanda de alimentos en los próximos años, por lo que urgió a trabajar por la seguridad alimentaria y sostenible.

“¿Cuáles son los desafíos para El Salvador, con un agricultura que representa menos del 6% del PIB y no es capaz de satisfacer la demandas de alimentos de la población en la mayoría de los productos?”, cuestiona CAMAGRO.

El foro, que ha sido denominado: “Agroindustria 4.0 retos y desafíos para el futuro”, se desarrollará hoy en un hotel capitalino.

El presidente de CAMAGRO, Agustín Martínez, iniciará el encuentro con una exposición sobre los retos de la agroindustria en El Salvador.

Una de las expositoras del foro es Elsa Murano, directora del Instituto Borlaug, expresidenta de Texas A&M University, ex sub secretaria de Agricultura de Estados Unidos , y directora de Hormel Foods. Murano hablará sobre las industrias 4.0 y sus aportes para el futuro en la producción de alimentos.

Otro ponente es Andrew Natsios, quien ha fungido como director del Scowcroft Institute of International Affairs, administrador de la USAID, enviado especial presidencial a Sudán del Departamento de Estado, entre otros cargos. Él hablará sobre cómo estimular el crecimiento económico a través de la agricultura.