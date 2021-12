Disminuirá edad para pedir anticipo de pensión

A partir del 1 de enero de 2022, los hombres de 46 años o más y las mujeres de los 41 años en adelante podrán solicitar un anticipo de hasta 25 % del saldo de su cuenta individual en su respectiva Administradora de Fondo de Pensión (AFP).

Desde 2017, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) establecía la posibilidad de que los cotizantes pudieran acceder voluntariamente a un anticipo del saldo de sus ahorros individuales para pensiones.

Este beneficio se comenzó a otorgar en noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo 787, que establecía la posibilidad de que los cotizantes pudieran acceder a un anticipo de hasta un 25 % del saldo de sus ahorros.

Específicamente en el artículo 79 del Decreto 787 estableció una entrada en vigor gradual de la figura del anticipo, en la cual, año con año, se agregaban más personas afiliadas para que pudieran solicitar su anticipo de saldo.

Actualmente, las edades requeridas para solicitar el anticipo de saldo es de tener 10 años cotizados y 50 años o más en hombre y 45 años o más en mujeres; en el año 2023 serán los hombres de 42 años en adelante y las mujeres de cualquier edad; y en el año 2024 serán cotizantes de cualquier edad, siempre cumpliendo con el número de años cotizados.

La Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) ha explicado que esto implica que el grupo de personas elegibles para solicitar el anticipo crece anualmente y, en ese mismo sentido, el número de solicitudes registra estos constantes incrementos.

La gremial reporta que la dinámica usual de solicitudes es que se registra un mayor número de casos durante los primeros meses del año (de enero a abril), coincidiendo con la entrada en vigor de la disposición transitoria, a partir del 1 de enero de cada año calendario.

En la experiencia de AFP Crecer, en promedio mensual, en 2020 se recibieron 937 solicitudes de anticipos y este año el promedio mensual ha sido de 2,580. Eso implica que se ha multiplicado por 2.7 veces la demanda. El año pasado, la gente retiraba en promedio $6,170 y esa cifra se mantiene casi igual.

Hay que recordar que al adelantar la porción del ahorro de jubilación, los afiliados tienen la opción de devolverlo a la cuenta o extender su tiempo de cotización para lograr, mediante la capitalización, acumular de nuevo los recursos requeridos.

Las AFP explican que el anticipo deberá ser reintegrado junto con la rentabilidad dejada de percibir (las ganancias que el dinero hubiera generado si no se hubiera sacado de la cuenta), en cualquier momento. Dichos reintegros serán acreditados a la cuenta individual.

Devolución

La figura del adelanto de la pensión es una especie de préstamo que las personas se hacen así mismas y, como todo préstamos debe de reintegrarse a la cuenta; pero ¿qué pasa si no la persona no devuelve dicho dinero prestado? Si el afiliado no lo reintegra no podrá traspasarse a otra AFP hasta haberlo reintegrado.

Además, en caso que cumpla la edad legal para acceder a beneficio de vejez, si no ha reintegrado la totalidad del saldo anticipado junto con la rentabilidad dejada de percibir, deberá entregarlo o diferir al goce de su beneficio a partir del cumplimiento de la edad legal.

Así, por ejemplo, una persona que reintegra menos del 20 % del anticipo de saldo deberá seguir trabajando unos cinco años más, pero una persona que logre devolver entre el 80 % a 100 % del dinero adelantado, solamente deberá atrasar un año su jubilación.

Para estos afiliados el tiempo que diferirá el goce del beneficio por vejez, se contará a partir de la fecha en que accede al anticipo de saldo.

Aquellos afiliados que ya hayan cumplido con la edad legal y que no hayan solicitado el beneficio de vejez correspondiente, también podrán acceder al anticipo, con las mismas condiciones descritas anteriormente.

Sin embargo, hay algunos casos en que se libera a la población de este pago como aquellos con enfermedades crónicas, discapacidad o que no ha realizado cotizaciones en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en el mes que ha presentado la solicitud.

Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, a septiembre, en el país hay 3.5 millones de personas afiliadas al SAP, de los cuales, 767,528 son cotizantes efectivos.